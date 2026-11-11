3916 Снимка: Rocket Lab

SpaceX направи голяма крачка към изграждането на бъдещата си космическа инфраструктура за изкуствен интелект. Компанията поръча от германския производител SINGULUS TECHNOLOGIES оборудване за производство на слънчеви клетки с общ капацитет от 100 гигавата годишно. Те ще захранват сателитната мрежа Starmind или "Разумно слънце".

Проектът, целящ разполагането на центрове за данни в орбита, ще разчита на огромни сателити. Според публикуваните от SpaceX характеристики на апарата AI1 той ще има височина около 30 метра в разгънато състояние и размах на крилата от 75 метра. Изчислителният товар ще консумира до 250 киловата при пиково натоварване и средно около 175 киловата. Сателитите са проектирани да работят в слънчево-синхронна орбита, което ще им позволява да получават слънчева светлина за продължителни периоди. Данните ще се предават към Земята чрез лазерни връзки, свързани със сателитната мрежа Starlink.

Първият договор е на стойност над 60 милиона евро. Той предвижда доставка на цялостна производствена линия през първата половина на 2027 г. Съоръжението ще бъде разположено в базата на SpaceX в Бастроп, щата Тексас. Двете компании планират и допълнителни производствени линии, но засега не разкриват капацитета на първата от тях.

SINGULUS обяви споразумението на 10 ноември. Партньорството включва не само доставката на оборудване, но и съвместна работа по разработването на високоефективни соларни клетки. След това Мъск уточни в публикация в X, че поръчката обхваща оборудване за производство на 100 гигавата годишно.

Става дума за клетки от типа HJT (хетеропреходни слънчеви клетки). Технологията комбинира кристална силициева пластина с тънки слоеве аморфен силиций. Те намаляват загубата на електрически заряди по повърхността на пластината и така повишават ефективността при преобразуването на слънчевата светлина в електричество.

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Производството им изисква няколко сложни етапа, сред които почистване на силиция, нанасяне на тънки слоеве и термична обработка. SINGULUS разработва машини за тези процеси, включително системи за вакуумно покритие и химическа обработка. Оборудването на компанията може да се използва и за други съвременни технологии за силициеви клетки, като TOPCon.

Така SpaceX ще получи достъп до производствения опит на германската компания, но ще може да изработва клетките в собствена база в Тексас. Засега не са обявени очакваната ефективност на новите панели или точният капацитет на първата производствена линия.

Амбициите на SpaceX са още по-мащабни. В документите си за инвеститори от 2026 г. компанията посочва дългосрочна цел да разполага с до 100 гигавата годишно генерирана мощност в орбита. За постигането ѝ ще са необходими хиляди изстрелвания на ракети всяка година. SpaceX обаче отбелязва, че проектът може да има икономически смисъл и при значително по-малък мащаб.

Партньорството със SINGULUS започва още през март 2026 г. Тогава SpaceX осигурява значително финансиране за германската компания, а през октомври отпуска и допълнителен обезпечен подчинен заем.

Първата производствена линия трябва да бъде доставена през първата половина на 2027 г. Тя е част от подготовката на SpaceX за разширяване на производството на сателити в Тексас и изграждане на инфраструктура, която пренася изчислителната мощност за изкуствен интелект извън пределите на Земята.

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