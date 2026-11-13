Милиардерът заяви, че за него би било чест да наеме досегашния ръководител на производителя на AI чипове

1859 Снимка: АП/Julia Demaree Nikhinson/БТА

Дженсън Хуанг напуска поста на главен изпълнителен директор на Nvidia след скандал, който разтърси технологичната индустрия. Решението идва след натиск от борда на директорите и доведе до спад в акциите на производителя на чипове. Въпреки това Хуанг продължава да получава публична подкрепа от влиятелни фигури в технологичния сектор. Сред тях е Илон Мъск. Само часове преди оттеглянето на Хуанг да изглежда неизбежно, основателят на Tesla и SpaceX заяви, че би го приветствал в някоя от своите компании. Поводът беше публикация на финансовия блог Zerohedge в социалната мрежа X с призив Мъск да наеме Хуанг. "Това би било чест", отговори милиардерът.

Причината за кризата е признанието на Хуанг за извънбрачна връзка с Алис Хуанг, китайска бизнесдама, с която няма роднинска връзка. Тя е ръководител в базираната в Сингапур компания за облачни изчисления Megaspeed. Американското правителство е обвинило Алис Хуанг, че е свързана с китайското разузнаване и е шпионирала ръководителя на Nvidia. Според обвиненията компанията ѝ може да е използвана и за пренасочване на AI чипове на Nvidia към Китай.

Случаят привлече вниманието и заради разкритията за лични отношения на Хуанг с бизнес партньори и служители на компанията. Въпреки това редица влиятелни личности застанаха публично в негова защита. Президентът на САЩ Доналд Тръмп го нарече "почтен човек" по време на пресконференция. Инвеститорът Бил Акман също го похвали, определяйки го като "невероятен човек".

Мъск изрази подкрепата си още преди предложението за работа. Няколко дни по-рано той одобри публикация на партньора в Sequoia Capital Шон Магуайър, който определи Хуанг като "един от най-великите предприемачи на своето поколение" и "незаменим за лидерството на Америка в областта на изкуствения интелект".

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Подкрепата за ръководителя на Nvidia идва въпреки сериозността на обвиненията около него. Според Futurism това показва колко силни са позициите му сред технологичния елит. Компанията му е сред основните двигатели на бума на изкуствения интелект, а нейните чипове са ключова инфраструктура за развитието на сектора.

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