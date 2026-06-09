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Идеята за центрове за данни в космоса доскоро звучеше като сюжет от научнофантастичен филм, но според Илон Мъск тя вече е напълно реалистична. По време на представяне пред потенциални инвеститори основателят на SpaceX заяви, че компанията разполага с почти всички технологии, необходими за изграждането на орбитална изчислителна инфраструктура, която в бъдеще да подпомага развитието на изкуствения интелект.

Според Мъск голяма част от необходимите решения вече съществуват благодарение на разработките около следващото поколение спътници Starlink V3. Вместо да започва от нулата, SpaceX планира да използва натрупания опит в производството на комуникационни спътници, като адаптира съществуващите технологии за нов тип апарати, предназначени за обработка на огромни количества данни.

Едно от основните предимства на подобна система е възможността за използване на практически неограничена слънчева енергия в орбита. Освен това охлаждането на хардуера може да се извършва чрез радиатори, които отдават топлината директно в космическото пространство. По думите на Мъск първите подобни изчислителни спътници ще могат да осигуряват около 150 киловата пикова изчислителна мощност и приблизително 120 киловата при продължителна работа.

Компанията разчита и на бъдещите възможности на ракетата Starship. Именно тя трябва да позволи евтиното транспортиране на огромни количества слънчеви панели, радиатори, сървърни компоненти и специализирани AI чипове в орбита. Според SpaceX това ще направи възможно изграждането на мащабни космически изчислителни комплекси, както и тяхната поддръжка и модернизация.

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Плановете предвиждат още през следващата година в Тексас да започне серийно производство на специализирани изчислителни спътници. Ако проектът успее, той може да постави началото на изцяло нова индустрия, в която част от най-енергоемките центрове за данни на бъдещето ще работят не на Земята, а стотици километри над нея.

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