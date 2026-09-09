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Илон Мъск отново се оказа в центъра на необичаен спор в собствената си социална мрежа X - този път негов опонент беше официалният профил на Chess.com. Поводът беше твърдението на милиардера, че шахът в крайна сметка ще бъде напълно "решен" от компютрите.

Изкуственият интелект

Според Мъск броят на действително разумните ходове в една позиция е сравнително ограничен, а бъдещият изкуствен свръхинтелект ще разполага с достатъчно мощни методи, за да намери пълно решение на играта. От Chess.com отговориха лаконично с "Skill issue" - популярна в геймърските среди подигравателна реплика, която приблизително означава, че проблемът е в уменията на играча.

Мъск продължи спора с аргумента, че шахът е труден за хората, но далеч не представлява същото предизвикателство за машините. Според него един ден играта ще бъде напълно решена по начин, подобен на дамата - тоест ще бъде известно какъв трябва да бъде крайният резултат при оптимална игра и как трябва да се действа във всяка ситуация.

Това обаче предизвика нов отговор от Chess.com. Платформата посочи, че броят на възможните шахматни партии е приблизително с 40 пъти по-голям от оценявания брой атоми в наблюдаемата Вселена и иронично пожела "успех" на всеки, който се опита да изгради карта на всички възможни варианти.

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Точно тук спорът стана по-интересен, защото двете страни всъщност говореха за различни величини. Мъск отвърна, че броят на всички допустими шахматни позиции е приблизително с 40 пъти по-малък от оценявания брой атоми във Вселената. Chess.com обаче говореше за всички възможни партии - тоест за огромния брой различни последователности от ходове, които могат да бъдат изиграни. Така и двете твърдения могат да бъдат верни едновременно. Мъск допълни, че бъдещият изкуствен свръхинтелект, или ASI, вероятно няма просто да проверява механично всички варианти, а ще открие начини за тяхното математическо редуциране и "компресиране", които според него днес дори не сме способни да си представим.

Размяната на реплики постепенно премина от математика към лични закачки. В един момент Мъск написа, че се е оказал да спори с "някакъв случаен стажант от шахматен сайт", след което човекът зад акаунта на Chess.com уточни, че всъщност е служител на пълен работен ден.

Платформата впоследствие сама обяви символична победа в словесния двубой с още една провокация: според нея загубата на шахматна партия може да бъде неприятна, но загубата на спор в Twitter от "така наречен стажант" вероятно е още по-дразнеща. Така техническият спор за изчислителната сложност на шаха бързо се превърна в една от по-забавните публични престрелки на Мъск в X.

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Любопитното е, че отношението на Мъск към шаха отдавна е доста скептично. Още през 2022 г. той разказа, че е играл като дете, но впоследствие го определил като прекалено проста игра, за да бъде особено полезна за разбирането на реалния свят, и посочи стратегическата Polytopia като по-интересна алтернатива.

Иронията е, че собствените му компании вече имат пряко участие в състезателния шах между изкуствени интелекти. През 2025 г. Grok 4 на xAI достигна финала на демонстрационния турнир в Kaggle Game Arena, където обаче беше категорично победен с 4:0 от модела o3 на OpenAI.

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