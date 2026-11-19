Милиардерът призна, че съжалява за похарчените стотици милиони долари в подкрепа на републиканците и отрече да има крайни политически възгледи

979 Снимка: БТА/АП

"Не съм MAGA". Това заяви Илон Мъск по време на разговор с Андрю Рос Соркин на конференцията DealBook Summit на "Ню Йорк Таймс". Изказването му идва на фона на дългогодишната му подкрепа за Доналд Тръмп и републиканците. През 2024 г. Мъск похарчи 277 милиона долара за преизбирането на президента, а по време на кампанията сам се определи като "тъмна MAGA". След изборите милиардерът беше сниман и с огромна шапка с надпис MAGA в Овалния кабинет.

В разговора, проведен чрез видеовръзка от Китай, където Мъск придружава Тръмп за срещата на върха на АТИС, той уточни позицията си. "Не съм сигурен какво означава MAGA. Ако това означава сляпо придържане към определен набор от политики на Републиканската партия, тогава със сигурност не съм такъв", каза Мъск.

Коментарът беше направен в отговор на въпрос за резултатите от междинните избори в САЩ, на които Демократическата партия постигна значителни победи в страната. Мъск е вложил около 445 милиона долара в подкрепа на републиканските кандидати, но призна, че тази инвестиция може да не е била особено разумна.

"Чувствам се доста глупаво, че похарчих толкова много пари и не видях почти нищо в замяна. Или може би без тях резултатът щеше да бъде много по-лош. Но това със сигурност показва, че американските избори не зависят само от парите", заяви той.

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Мъск отхвърли и предположенията, че има крайни политически възгледи. "Не мисля, че имам някакви крайни политически позиции", каза той. Соркин му припомни, че някои хора определят като крайни изказванията му по темата за имиграцията. "Като какви?", отвърна милиардерът, което предизвика смях сред присъстващите.

Последното участие на Мъск в DealBook Summit през 2023 г. беше белязано от конфликта му с рекламодателите в социалната мрежа X. Тогава компании заплашиха да прекратят рекламите си заради съдържание, което според критиците разпространява омраза. В отговор Мъск отправи груба реплика към рекламодателите и им каза да се "разкарат".

Сега пред милиардера стоят други предизвикателства. Демократически законодатели в различни комисии заявиха, че може да започнат разследвания на дейността му и бизнеса му като част от по-широки проверки за евентуална корупция в администрацията на Тръмп.

Сред темите, които привличат вниманието им, е ролята на Мъск в DOGE - инициативата за ефективност на държавното управление, която той създаде в Белия дом в началото на новия мандат на Тръмп. Интерес има и към дейността на Starlink в Украйна. Компанията беше обвинена, че е ограничила достъпа на украинските военни до интернет услугата си. Демократическата партия в САЩ е много по-ангажирана с подкрепата за Киев.

Соркин попита Мъск за изказванията на председателя на комисията за надзор в Камарата на представителите, който е призовал милиардера да си наеме адвокат, както и за думите на Тръмп, че би му предоставил президентско помилване, ако се наложи.

"Между другото, не мисля, че имам нужда от помилване, защото не съм извършил никакви престъпления", отговори Мъск.

След това той направи сравнение между предстоящ политик от Тексас и Лаврентий Берия - ръководител на съветската тайна полиция по времето на Йосиф Сталин. Мъск заяви, че бъдещият лидер на мнозинството в Камарата на представителите на щата е поискал той да бъде изпратен в затвора. Тексас обаче няма длъжност с такова наименование.

Възможно е Мъск да е имал предвид Джийн Ву, който предстои да оглави Демократическата група в Камарата на представителите на Тексас и е призовал за разследване на милиардера за потенциални престъпления.

"Надявам се, че в тази страна все още трябва да извършиш истинско престъпление, преди да те изпратят в затвора", добави Мъск.

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