Каракас притежава комбинация от остарели и модерни системи, но най-важна е организацията и подготовката на екипите им

Напрежението между САЩ и Венецуела отново расте. Американски бойни кораби и изтребители F-35 вече патрулират в Карибския басейн, само на стотици километри от бреговете на Каракас. След години на санкции, икономическа криза и политическа изолация, Венецуела е изправена пред ново предизвикателство — възможен сблъсък с една от най-мощните армии в света. Но може ли нейната противовъздушна отбрана да издържи на такъв натиск?

Въоръжените сили на Венецуела разполагат с разнообразна, но фрагментирана мрежа от противовъздушни системи, обединяваща руски, съветски, китайски и западни технологии.

Военновъздушни сили

Су-30 МК2 Снимка: iStock by Getty Images

Основната ударна и отбранителна мощ на венецуелската авиация идва от 21 изтребителя Су-30МК2В, доставени от Русия през 2006-2008 г. Тези многоцелеви самолети могат да изпълняват задачи "въздух-въздух" и "въздух-земя". Въоръжението им включва ракети "въздух-въздух" с обсег до 80 км (Р-77) и обсег до 95 км (Р-27).

На самолета са монтирани 3 вида радари, но нито един от тях не е с активна фазирана решетка. Максималната способност за откриване на противникови самолети или цели е до 150 километра.

Venezuela showed off it's su-30 from Russia equiped With kh -31 anti ship missiles during on going military drills pic.twitter.com/9eSzJR7Bdv — Global Surveillance (@Globalsurv) September 20, 2025

Липсата на планини по крайбрежието на Венецуела означава, че самолетите ѝ биха могли да се открият по-рано от F-35, защото максималният обсег на неговия радар с активна фазирана решетка е над 150 километра.

Су-30 може да носи и свръхзвукови противокорабни ракети Х-31А и разнообразни управляеми бомби. Това създава потенциал за отговор против американския флот в региона.

Възможно е Су-30 да има ефективност срещу дронове. Неговите бази обаче биха се превърнали в приоритетна цел за американските ракети "Томахоук". Американски кораби с тези ракети вече са във водите около южноамериканската страна.

F-16 Снимка: iStock by Getty Images

Наред със Су-30, във въоръжението все още фигурират и няколко остарели F-16A/B, доставени от САЩ през 80-те години. Активни остават около три самолета, без ракети за далечен бой, въоръжени единствено с израелски Python 4 и американски AIM-9L/P Sidewinder. Те имат предимно символична роля и се използват за демонстрации.

Сухопътни войски

Венецуелската армия е гръбнакът на националната противовъздушна отбрана. Тя разполага с разнообразно съчетание от модерни руски и по-стари съветски системи.

Най-силният коз на Каракас е ПВО системата С-300ВМ. Тя е закупена от Русия за 2 милиарда долара по времето на Уго Чавес. Системата е формирана като 1 батальон с 2 дивизиона, базиран на авиобаза "Капитан Мануел Риос". В пакета ѝ са включени ракети с далекобойност до 200 км (9М82М) и до 130 км (9М83М).

Снимка: iStock by Getty Images

С-300ВМ може да поразява самолети, крилати и балистични ракети. Тя е изцяло мобилна (на верижни шасита) и трудно откриваема, което я прави сериозен фактор срещу дори стелт самолети като F-35.

Украйна обаче е поразявала няколко бройки от системата с дронове.

Бук-М2 Снимка: iStock by Getty Images

За отбрана с тях и за по-близки цели Венецуела може да ползва системата Бук-M2. На Каракас са доставени 12 комплекса, частично споделени с флота. Обсегът на ракетите им е до 45-50 км. Те са разположени на 6×6 колесни установки, което повишава мобилността им значително и ги прави по-трудни мишени.

ЗУ-23-2 Снимка: iStock by Getty Images

Стара, макар и мобилна ПВО със среден обсег е С-125 "Печора". Венецуела има между 24 и 44 модернизирани комплекса, закупени от Русия и Беларус. Системата е с подобрени радари, бойни глави и електроника. Обсегът е до 35 километра.

Снимка: iStock by Getty Images

За близка защита Венецуела може да ползва остарялото съветско зенитно оръдие ЗУ-23-2. От него южноамериканската страна има около 300 броя. Плюс е, че системата има електрооптика и цифрово управление.

Venezuela realizó una prueba oficial con fuego real de los MANPADS Igla-S de origen Ruso, este ejercicio militar es parte de los ejercicios "Caribe Soberano 200" en la isla La Orchila. pic.twitter.com/sv9qbRRlZE — Caoz (@Caoz_ES) September 18, 2025

Преносимите ПВО комплекти на Венецуела също могат да се използват срещу дронове и ниско прелитащи самолети. Каракас има 5000 ракети "Игла-С" с обсег до 6 км. Те са по-мощни от американските Stinger. Освен това са налични и определен брой шведски системи RBS 70 (Швеция).

Латиноамериканската държава има и израелската система Barak-1 ADAMS , но трите броя от нея не са в оперативна готовност, поради санкции и липса на поддръжка.

Военноморски сили

Военноморската ПВО на Венецуела е най-ограничена, но включва споделени системи Бук-M2 за защита на крайбрежни бази и морската пехота и отново преносими комплекти "Игла-С".

Снимка: US Navy

Венецуела има два броя кораби от италианската фрегата клас Mariscal Sucre. Всеки от тях въоръжен с осемклетъчен пусков модул Mk 29 за ракети Sea Sparrow/Aspide, осигуряваща точкова ПВО защита. Работоспособността ѝ обаче е под въпрос, тъй като американските ракети са били без поддръжка от над 2 десетилетия.

Потенциал

Управляваната от Николас Мадуро страна разполага с нееднороден ПВО арсенал. Една батерия С-300ВМ и около 12 комплекса Бук-M2, комбинирани с 21 изтребителя Су-30МК2В имат технологичен потенциал за съпротива.

Въпреки това, при ниска организираност те биха се превърнали в лесна за унищожение цел с крилати ракети и дронове. В случай на конфликт, САЩ вероятно биха използвали стелт платформи (F-35) и удари от голяма дистанция, комбинирани с операции за потискане на ПВО (SEAD).

Ако САЩ използват опита на Израел и на Украйна, то изненадваща атака с дронове-камикадзета, излитащи от венецуелска територия, би била смъртоносна за ПВО системата ѝ, както и за нейния командния и организационен потенциал.

Military equipment under possible consideration by the military for air defence and air surveillance capabilities



JYL-1A long range 3D surveillance radar



JY-11B high mobility low altitude 3D air surveillance radar



S band 3D TWA low altitude air surveillance radar pic.twitter.com/aiC25NbF7n — Military News Nigeria. (@milnewsng) September 24, 2024

Венецуела има между 3 и 12 броя от китайския 3D радар JYL-1. Той има способността да открива стелт самолети, като освен това е разположен на мобилна платформа. Максималният му обсег е до 450 километра. Правилната му употреба и запазването му в оперативно състояние максимално дълго е ключово за съпротивителните сили на южноамериканската държава в конфликт, който най-вероятно ще се води основно във въздуха.

