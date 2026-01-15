Амбицията е изпращането на апарати в орбита да има цена между 350 и 2000 долара на килограм полезен товар

245 Снимка: EtherealX

След Китай и Индия се присъединява в клуба на страните, разработващи ракети за многократна употреба. Базираният в Бенгалуру стартъп Ethereal Exploration Guild се подготвя за ключови изпитания на ракетните си двигатели преди първия демонстрационен полет, планиран за 2027 г.

Компанията е успяла да набере капитал от инвеститори, увеличи оценката си над пет пъти до 80 милиона долара.

Ръстът на EtherealX се вписва в по-широката амбиция на Индия да разшири космическата си индустрия далеч отвъд малките пускови системи и договорите за компоненти. Страната си е поставила цел да увеличи стойността на космическата си икономика от около 8 млрд. долара днес до 45 млрд. долара в рамките на следващото десетилетие. В този контекст стартъпи като EtherealX привличат все по-сериозно внимание както от инвеститори, така и от международни клиенти.

На глобално ниво операторите на сателити търсят повече пусков капацитет и по-голяма гъвкавост при графиците, в пазар, доминиран от SpaceX и ракетата Falcon 9, която зададе стандартите по отношение на цена и честота на полетите.

EtherealX се опитва да навлезе именно в тази ниша със среднотоварна ракета, проектирана да бъде напълно използваема - включително както първата степен, така и горната степен. Ако този подход се окаже успешен, той би могъл значително да намали разходите на старт и да позволи по-висока честота на полети, без компанията да разчита на собствена сателитна констелация, за да запълва графика си.

Компанията разработва два ракетни двигателя изцяло със собствени сили. Горната степен ще използва двигателя Pegasus с тяга 80 килонютона, докато ускорителят ще разчита на значително по-мощния Stallion с тяга 1,2 меганютона. Горещите изпитания на двигателите са планирани за юни-юли тази година и се считат за ключов етап по пътя към първия демонстрационен полет.

Pegasus постига специфичен импулс от 323 секунди във вакуум и използва собствена "пълнопоточна сегрегирана охладителна схема", както и турбопомпа, произведена чрез адитивно производство. Stallion, от своя страна, работи с газогенераторен цикъл и достига 306 секунди специфичен импулс на морско равнище.

Главният изпълнителен директор и съосновател на EtherealX Ману Дж. Наир заяви, че основната ракета на компанията - Razor Crest Mk-1 - ще използва клъстери от двигатели, с девет двигателя Stallion в първата степен и 15 двигателя Pegasus в горната. За разлика от Falcon 9, която по правило използва повторно само първата си степен, индийският стартъп си поставя за цел по-дълбока степен на повторна употреба, като връща и двете степени на ракетата.

По предварителни данни носимостта на ракетата ще достига до 24,8 тона в напълно еднократна конфигурация, 22,8 тона при частична повторна употреба и около 8 тона при напълно използваем режим. Целта на EtherealX е в дългосрочен план цената да варира между 350 и 2000 долара на килограм полезен товар, в зависимост от конфигурацията и честотата на полетите.

За да подкрепи ускореното развитие, компанията вече оперира собствен изпитателен полигон за ракетни двигатели в щата Тамил Наду, управляван от известният индийски политик М. К. Сталин.

Паралелно с това EtherealX си е осигурила терен от 150 акра в планиран "космически град" в щата Андхра Прадеш, където от средата на 2026 г. се очаква да започнат интегрирани тестове на двигатели и ракетни степени.

Въпреки че първият демонстрационен полет е планиран за края на 2027 г., компанията вече гледа към бъдещи клиенти. EtherealX е подписала меморандуми за разбирателство за пускови услуги на стойност около 130 млн. долара с партньори като японската SpaceBD и Тайванската космическа агенция. Междувременно стартъпът разширява и екипа си - от сегашните 67 служители до около 90 в рамките на следващите месеци - с цел увеличаване на производствения капацитет и честотата на тестовете.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.