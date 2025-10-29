Индийската държавна компания Hindustan Aeronautics Limited (HAL) и руската Обединена авиационна корпорация (ОАК) подписаха меморандум за производството на пътнически самолети SJ-100 в Индия. Споразумението, сключено в Москва, бележи важна стъпка за индийската авиационна индустрия, тъй като това е първият проект за цялостно производство на пътнически самолет в страната от 1988 г. насам.

Руският самолет SJ-100 е двумоторен, тяснофюзелажен лайнер, който вече се използва за търговски полети от 16 авиокомпании по света, с над 200 произведени бройки. Самолетът може да превозва около 100 пътника на разстояние от 4500 километра. Последните му варианти са с изцяло руски компоненти, като по този начин пътническият самолет не може да бъде саботиран от санкции.

Вижте как изглежда SJ-100 >> >> >>

Според новия договор HAL ще получи правата да произвежда самолета за индийския пазар. Очаква се моделът да изиграе ключова роля за подобряване на регионалната въздушна свързаност в рамките на правителствената програма UDAN.

От HAL определиха сътрудничеството като резултат от "взаимно доверие" между двете компании и сигнал за задълбочаване на партньорството в гражданското самолетостроене.

Според пазарни анализи през следващото десетилетие Индия ще се нуждае от над 200 самолета от този клас за вътрешни полети, както и от още 350 машини за обслужване на близки международни дестинации в региона на Индийския океан.

Производството на SJ-100 в Индия се разглежда като нов етап за авиационната индустрия на страната, съответстващ на правителствената инициатива "Aatmanirbhar Bharat" (Самодостатъчна Индия), която цели да насърчи местните производствени мощности. Очаква се проектът да създаде нови работни места и да засили участието на частния сектор в авиокосмическото производство.

Към момента HAL не е предоставила конкретни срокове за превръщането на меморандума в окончателен договор, нито е уточнила кое от нейните поделения ще поеме производството.

Отбелязва се, че компанията вече е изправена пред сериозни ангажименти по договори за производство на бойни самолети, чиито обеми надхвърлят настоящия ѝ производствен капацитет.

Съществуват притеснение, че западни държави могат да окажат натиск за отказ от производството на руския самолет в Индия. Ню Делхи обаче поддържа добри отношения с Москва, а заплахата от високи американски мита сближи още повече двете държави.

