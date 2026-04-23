Технологията използва отпадъчната енергия от сървърите, за да произвежда до 30 кубични метра вода на ден решение за един от най-големите проблеми на бъдещето

Индийският стартъп Uravu представи иновативна система, която може да промени начина, по който гледаме на центровете за данни. Вместо те да бъдат само консуматори на ресурси, новата технология позволява използването на отпадъчната топлина от сървърите за добив на питейна вода директно от въздуха - концепция, която звучи като извадена от Star Wars.

Системата, наречена Tatooine, използва специален влагоабсорбиращ разтвор на базата на солена вода, който улавя влагата от топлия въздух, преминаващ през охлаждащите системи. След това чрез процес на десорбция и кондензация тази влага се превръща в чиста вода с температура между 27 и 32 градуса - напълно подходяща за повторно използване в охлаждането или дори за питейни нужди.

Едно от най-впечатляващите предимства на технологията е нейната ефективност. При капацитет от 1 мегават, системата може да генерира до 30 кубични метра вода на ден, като дори при по-неблагоприятни условия минималното количество остава около 5 кубични метра. Това означава, че в определени сценарии центровете за данни могат не само да покриват собствените си нужди от вода, но и да произвеждат излишък, който да се използва от близки общности или индустрии.

Освен това решението има потенциал да елиминира нуждата от традиционни охлаждащи системи, което значително подобрява енергийната ефективност (PUE) и водния баланс (WUE). В някои случаи WUE дори може да стане отрицателен - рядко срещан ефект, при който системата генерира повече вода, отколкото използва.

Контекстът прави тази иновация още по-значима. В страна като Индия, където живеят около 18% от населението на света, но разполагат с едва 4% от водните ресурси, подобни решения са критично важни. Според оценки на Световната банка, над 600 милиона души в страната вече живеят в райони с недостиг на вода, а търсенето се очаква да се удвои до 2030 г.

Uravu вече разработва демонстрационни системи и работи по мащабиране на технологията, включително създаването на модулни решения за по-големи центрове за данни. Ако тези планове се реализират успешно, центровете за данни могат да се превърнат от проблем в част от решението на глобалната водна криза - нещо, което допреди няколко години звучеше почти като научна фантастика.

