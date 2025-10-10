2663 Снимка: iStock by Getty Images

В Китай беше официално открит първият в света двукуполен слънчев концентратор с общо огледално поле и една термична турбина - впечатляващо инженерно постижение, което обещава да промени начина, по който се произвежда възобновяема енергия. Съоръжението е изградено в пустинята Гоби, в окръг Гуачжоу, провинция Гансу, от енергийния гигант China Three Gorges Corporation - компанията, известна с мащабната водноелектрическа централа "Трите клисури".

Станцията включва около 27 000 хелиостата, които концентрират слънчевата светлина върху върховете на две 200-метрови кули, разположени на километър една от друга. Източната кула улавя сутрешните лъчи, а западната - следобедните, което позволява максимално използване на слънчевата енергия през целия ден. Натрупаната топлина се прехвърля към система с разтопена сол, нагрявана до 570°C, която запазва енергията и позволява производство на електричество дори през нощта.

Тази технология, известна като концентрирана слънчева енергия (CSP), е по-скъпа от традиционните фотоволтаични панели, но има огромното предимство да осигурява непрекъснато енергоснабдяване. Благодарение на двукуполния дизайн, ефективността на системата се увеличава с 25%, като същевременно се намаляват строителните разходи заради споделеното огледално поле. Това я превръща в по-рентабилно решение за бъдещи мащабни енергийни проекти.

Новата станция е част от мащабен регионален енергиен комплекс, който комбинира вятърна и слънчева енергия и е способен да захранва около 500 000 домакинства. Китай вече има 21 търговски концентраторни станции с обща мощност 1,57 GW, а още 30 в строеж ще добавят още 3,1 GW. В страната се експериментира и с метаматериали за огледални повърхности, които могат да намалят разходите за отразяващите полета с до 60%.

С проекта в Гансу Китай показва, че слънчевите концентратори не са отживелица, а част от следващото поколение решения за зелена енергия. Новото съоръжение не само доказва техническата зрялост на технологията, но и задава посоката за бъдещи многокуполни системи, които могат да стабилизират производството на чиста енергия в глобален мащаб.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.