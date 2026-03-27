"България е сред лидерите в световен мащаб, където публична институция, не частна компания, създава система за суверенен изкуствен интелект и я пуска за ползване от всички граждани", каза основателят и научен директор на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет "Св. Климент Охридски" проф. Мартин Вечев, който представи новото поколение национален български езиков модел BgGPT 3.0, предава БТА.

Представянето се проведе в Synergy Tower в София Тех Парк. Участие взеха и изпълнителният директор на института Борислав Петров, и изследователят Антон Александров.

"Едно от най-големите предизвикателства, което трябва да реши всяка държава днес, е изграждането на собствен, суверенен, национален изкуствен интелект, който осигурява пълна независимост от чужди държави, чужди източници и чужди доставчици", каза Вечев и посочи, че институтът се е справил с тази задача.

В сравнение с предишните версии, BgGPT 3.0 може да се справя с по-сложни и специфични задачи. Новата версия включва гласово разпознаване, обработка на текст и изображения, търсене в интернет, както и нови мобилни приложения за Android и iOS. По време на представянето бяха демонстрирани способностите на платформата, включително решаване на задачи от матура за 12-ти клас и разпознаване на изображения.

BgGPT 3.0 е достъпен чрез публичния чат bggpt.ai, където всеки потребител може да ползва функциите му свободно и безплатно. Използването на BgGPT става и още по-удобно с новите мобилни приложения за iOS и Android, които са достъпни за сваляне без такси за всички видове устройства.

Освен публичния чат, достъпен за всички граждани, INSAIT пуска и моделите зад BgGPT 3.0 в три размера - 4B, 12B и 27B, като изборът дава възможност за реализация на бизнес решения с оптимална ефективност и хардуер спрямо конкретната задача. Моделите се представят отлично както на български, така и на английски език.

Те стъпват върху Google Gemma 3 и са дообучени чрез нова технология на INSAIT и с текстове на български език надхвърлящи 100 милиарда думи. Благодарение на това BgGPT 3.0 27B се справя по-добре на български от близо 10 пъти по-големи модели. Повече информация за тях е достъпна на сайта models.bggpt.ai. От същия адрес те могат да бъдат свободно свалени и интегрирани от всяка компания и институция, а също могат да бъдат директно използвани чрез API ключ, в случай, че организацията не разполага с нужния хардуер.

Вечев изтъкна, че BgGPT 3.0 вече е внедрен в ключови публични институции, сред които Националната агенция за приходите и Сметната палата. Платформата е достъпна безплатно за всички български граждани, като той изрази надежда, че в бъдеще още институции и частни компании ще се възползват от новия модел.

"Колкото повече граждани и институции ползват платформата, толкова по-добра и по-независима тя ще става", каза още той.

На 15 януари 2024 г. Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии - INSAIT, който е към Софийския университет, представи BgGPT - първият отворен голям езиков модел с изкуствен интелект (ИИ) от последно поколение, създаден за българската държава, за потребителите, за публичните и частните организации. В представянето тогава участваха министър-председателят акад. Николай Денков, министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков, ректорът на Софийския университет "Св. Климент Охридски" проф. Георги Вълчев, проф. Мартин Вечев, научен директор на INSAIT, и инж. Борислав Петров, изпълнителен директор на изследователския институт, както и представители от Швейцария.

