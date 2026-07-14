Стипендиите са предназначени за студенти, приети в една от трите магистърски програми на Факултета по математика и информатика

197 Снимка: GATE

Институтът "Големи данни в полза на интелигентно общество" (GATE) към Софийския университет "Св. Климент Охридски" в партньорство с Факултета по математика и информатика обявява началото на кандидатстването за две пълни стипендии Google DeepMind AI Masters Scholarships за академичната 2026-2027 година, съобщиха от института.

Всяка стипендия осигурява цялостна финансова подкрепа за 18-месечно обучение в размер на около 28 700 щатски долара, която покрива таксите за обучение, разходите за настаняване и издръжка, оборудване, академични пътувания и участие в международни конференции в областта на изкуствения интелект.

Стипендиите са предназначени за студенти, приети в една от трите магистърски програми на Факултета по математика и информатика - "Изкуствен интелект", "Извличане на информация и откриване на знания" и "Технологии за големи данни".

Изкуственият интелект вече променя начина, по който живеем, работим и правим наука. Нашата цел е да дадем шанс на още повече талантливи млади хора да бъдат част от тази промяна, каза директорът на GATE проф. д-р Силвия Илиева.

Тазгодишното увеличение на броя на стипендиите от една на две е признание за развитието на програмата, която се реализира от 2017 г. и подкрепя университети по целия свят.

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От 2026 г. нейното администриране се осъществява от Institute of International Education. Кандидатите трябва да имат минимален успех 4,50 от бакалавърската си степен и да отговарят на критериите за финансова допустимост. Крайният срок за кандидатстване е 9 октомври 2026 г., а окончателният подбор ще приключи до 31 октомври 2026 г, допълват от института.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.