Вчерашният ентусиазъм на инвеститорите, че Intel ще успее да се възползва от бума на изкуствения интелект, бързо отслабна след излизането на официалните финансови данни, съобщи "Калдата".

Ръководството на компанията призна, че не успява да отговори на търсенето при сървърите, че има затруднения с качеството на новите технологични процеси и че клиентите няма да преминат към Intel 14A преди края на 2026 г.

Както допълва Reuters, насоките на Intel за текущото тримесечие се разминаха с очакванията на пазара, което допълнително натежа върху цената на акциите на процесорния производител. Главният изпълнителен директор Лип-Бу Тан беше принуден да признае: "В краткосрочен план, за съжаление, не можем напълно да задоволим пазарното търсене." Той подчерта, че управленският екип работи непрекъснато за повишаване на ефективността на фабриките на Intel и че макар годният добив да съответства на вътрешните цели, той остава под желаните от него нива. "Ускоряването на получаването на годен изходен продукт ще бъде важен двигател през 2026 г., тъй като се стремим да подкрепяме по-добре нашите клиенти", добави Тан. По думите му той не е удовлетворен нито от нивата на годния добив, нито от общите производствени обеми, и това е област, в която компанията трябва да положи допълнителни усилия.

Intel очаква приходите през текущото тримесечие да се движат в диапазона 11,7-12,7 милиарда долара, което е с 500 милиона долара под резултата за същия период на миналата година и под прогнозата на анализаторите от 12,5 милиарда долара. Финансовият директор Дейвид Зинснер обясни, че допълнителните сървърни процесори, които в момента са дефицитни, няма да бъдат налични преди края на текущото тримесечие. През четвъртото тримесечие запасите от готова продукция са били почти напълно изчерпани. Компанията ще трябва да навакса разликата между търсенето и предлагането в рамките на няколко месеца, като доставките се увеличават през всяко тримесечие на тази година. Лип-Бу Тан добави, че укрепването на общата позиция на Intel ще изисква много време, вероятно няколко години. Според него едно от ключовите текущи предизвикателства е дисциплината при изпълнението, която трябва да бъде подобрена.

Intel реши да запази капиталовите разходи през тази година на нивото от миналата, въпреки по-ранните планове за намаляване. Зинснер уточни, че положителният ефект от инсталирането на ново оборудване и внедряването на нови технологични процеси няма да се прояви преди 2027 г. Допълнително усложнение е силната взаимозависимост между производствения капацитет на Intel за клиентския и сървърния пазар. Рязкото увеличаване на производството на чипове за центрове за данни би се отразило неблагоприятно на сегмента на персоналните компютри. Финансовият директор посочи, че през това тримесечие спадът на приходите ще бъде по-изразен при персоналните компютри, отколкото при сървърите.

Ръководството на Intel е обезпокоено и от поскъпването на паметта, което може да ограничи търсенето на лаптопи и настолни компютри. Зинснер обясни, че по-умерената прогноза за приходите през текущото тримесечие произтича от невъзможността на Intel бързо да отговори на търсенето на собствените си продукти. Маржът на печалба се очаква да се понижи с 4,7 процентни пункта на годишна база до 34,5%, най-вече заради високите разходи по мащабиране на производството и усвояване на нови технологични процеси. По оценка на ръководството тези нива са категорично неприемливи.

Компанията приключи последното тримесечие с 4,1% спад на общите приходи до 13,7 милиарда долара, при очаквания на анализаторите за малко по-ниските 13,4 милиарда долара. Нетната загуба за периода достигна 600 милиона долара, което е значително над 100-те милиона долара година по-рано. Зинснер отбеляза, че това е петото поредно тримесечие, в което Intel надминава собствената си прогноза за приходи. Маржът на печалба за периода е 37,9% и е над вътрешните очаквания на компанията. Показателят обаче е бил негативно повлиян от нарастващия дял на чиповете за потребителски процесори, поръчвани от конкурента TSMC.

Клиентите за технологията Intel 14A трябва да бъдат определени до края на тази година, но Зинснер посочи, че е малко вероятно Intel да обяви публично имената им. След подписването на договорите компанията ще започне по-активно да инвестира в разширяване на производството на чипове по 14A, уточни финансовият директор.

През последното тримесечие Intel е отчела 4,5 милиарда долара приходи от договори, с 200 милиона долара повече спрямо предходната година, но оперативните загуби в този сегмент са се увеличили от 2,2 милиарда долара до 2,5 милиарда долара. От компанията съобщават, че расте броят на клиентите, които поръчват не само обработка на силициеви пластини, но и тестване и опаковане на чипове. Очакванията са поръчките в тази област да се увеличат през втората половина на годината.

Intel подчертава, че последователният ръст от 6,4% на приходите от договори се дължи на увеличаващия се дял на силициевите пластини, обработвани с EUV литография. Делът е нараснал от под 1% през 2023 г. до над 10% през 2025 г. Приходите на Intel Foundry от външни клиенти са достигнали 222 милиона долара през четвъртото тримесечие, но това в значителна степен се обяснява с преструктурирането около отделянето на Altera. За текущото тримесечие се очаква приходите от договори на Intel да нараснат последователно с двуцифрени проценти.

Годишните приходи от 53 милиарда долара остават практически без промяна спрямо предходната година, което е спад с близо 25 милиарда долара спрямо рекордните стойности от 2021 г. Годишният марж на печалба се е повишил леко до 36,7%. Свободният оперативен паричен поток за годината е 9,7 милиарда долара, а капиталовите разходи са 17,7 милиарда долара. След като се отчетат инвестициите в капитала на корпорацията от миналата година от правителството на САЩ, Nvidia и SoftBank, производителят на процесори завършва годината с 37,4 милиарда долара свободни парични средства и високоликвидни еквиваленти.

Приходите от продуктовия сегмент на Intel се увеличиха с 2% през последното тримесечие до 12,9 милиарда долара. Компанията е принудена да балансира между обслужването на клиентския и сървърния сегмент. Първият остава по-голям по приходи, но вторият нараства по-бързо.

По-конкретно, приходите от клиентския бизнес са намалели с 4% на годишна база до 8,2 милиарда долара, въпреки отчетения 16% ръст на доставките на компютърни процесори с изкуствен интелект. Приходите от сървъри са нараснали с 15% последователно до 4,7 милиарда долара, като увеличението би било по-значително, ако не бяха производствените ограничения на компанията. Въпреки това, този последователен ръст в бизнеса с центрове за данни е най-големият от десет години и надхвърля собствените очаквания на Intel.

В сегмента на ASIC чиповете, управляван от Altera, която е придобила определена независимост, приходите на Intel са се увеличили с над 50% за цялата 2025 година и са нараснали с 26% последователно през четвъртото тримесечие. През последното тримесечие те са достигнали годишно коригирано равнище от над 1 милиард долара.

