Американският производител на чипове Intel отчете по-добри от очакваното резултати за първото тримесечие на 2026 г., подкрепени от нарастващото търсене на инфраструктура за изкуствен интелект, но компанията остава на загуба заради значителни разходи за модернизация и преструктуриране, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Приходите за периода януари-март достигат 13,6 млрд. долара, което е увеличение със 7 на сто на годишна база. В същото време Intel отчита нетна загуба от 4,7 млрд. долара, макар и по-малка от очакванията на анализаторите.

Ръстът се дължи на ускореното внедряване на системи с изкуствен интелект, които увеличават нуждата от изчислителна мощ, включително при традиционните процесори (CPU), а не само при графичните процесори (GPU), използвани в центровете за данни.

"Следващата вълна на ИИ ще доближи интелигентността до крайния потребител, което значително увеличава нуждата от процесори на Intel", заяви главният изпълнителен директор компанията Лип-Бу Тан пред инвеститори. "Това не е пожелателно мислене - това е обратната връзка от нашите клиенти", допълни той.

По думите му компанията получава подобни сигнали директно от клиентите си, което подкрепя стратегията ѝ за разширяване на позициите в сегмента на изкуствения интелект.

От началото на годината акциите на компанията са поскъпнали с около 75 на сто, подкрепени от оптимизма около преструктурирането под ръководството на Лип-Бу Тан, който пое поста през март 2025 г., както и от придобиването на дял от 10 на сто в компанията от американското правителство.

"Възстановяването на Intel започва да изглежда стабилно, а не просто реклама", коментира анализаторът от eMarketer Джейкъб Бърн. По думите му търсенето на сървъри за ИИ осигурява "по-устойчива приходна база, по-слабо зависима от цикличността на пазара на персонални компютри".

Компанията може да намери нов източник на растеж и в дейността си по производство на чипове за външни клиенти, която по-рано обмисляше да прекрати.

Междувременно предприемачът Илон Мъск потвърди, че новият мащабен проект за производство на чипове за изкуствен интелект Terafab, който ще бъде разположен в Остин, щата Тексас, ще използва новия производствен процес на Intel, наречен 14A, като отбеляза, че технологията все още не е напълно завършена, но се очаква да бъде готова навреме.

"Преди година имахме съмнения дали Intel ще оцелее. Днес се питаме колко бързо можем да увеличим производствения капацитет", каза още Лип-Бу Тан.

Въпреки подобрението в приходите брутният марж на компанията остава под натиск и достига 41 на сто, което е значително под нивата на основния конкурент Nvidia.

Intel даде и по-добра от очакваното прогноза за второто тримесечие, допълва Ройтерс. Компанията очаква приходи между 13,8 и 14,8 млрд. долара при пазарни очаквания за около 13,07 млрд. долара. Прогнозната коригирана печалба на акция е 0,20 долара, спрямо очаквания от 0,09 долара.

Акциите на компанията поскъпнаха с 19 на сто в следборсовата търговия, като пазарната ѝ капитализация се увеличи с около 64 млрд. долара. Това разширява ръста от началото на годината до 81 на сто.

За да компенсира растящите производствени разходи, компанията планира и повишение на цените на чиповете, като същевременно ключово за изпълнението на стратегията остава разширяването на производствения капацитет без допълнителни затруднения във веригите за доставки.

Дете е в кома след падане от тераса на НДК, парапетът се откъртил (снимки) Днес
Дете е в кома след падане от тераса на НДК, парапетът се откъртил (снимки)
19658
София запя с Деспина Ванди в силно емоционална гръцка вечер (снимки) Лайф
София запя с Деспина Ванди в силно емоционална гръцка вечер (снимки)
8586
Селското момче от Айова не прилича на спортист и се тъпче с бургери. А скоро ще е милионна звезда Корнер
Селското момче от Айова не прилича на спортист и се тъпче с бургери. А скоро ще е милионна звезда
19747
Официално: ТЕЦ "AES Гълъбово" спира работа, стотици остават на улицата Бизнес
Официално: ТЕЦ "AES Гълъбово" спира работа, стотици остават на улицата
17203
Археолози откриха близо двуметрова мраморна статуя на древногръцката богиня Атина в Западна Турция Impressio
Археолози откриха близо двуметрова мраморна статуя на древногръцката богиня Атина в Западна Турция
18131
Lufthansa и Austrian Airlines въвеждат такса за ръчния багаж Trip
Lufthansa и Austrian Airlines въвеждат такса за ръчния багаж
10453
4 вида месо, които са с повече протеин от пилешкото Вкусотии
4 вида месо, които са с повече протеин от пилешкото
1417
От 1 май пет зодии ще получат изненадваща възможност, която ще промени всичко Zodiac
От 1 май пет зодии ще получат изненадваща възможност, която ще промени всичко
1395
До 28 градуса през почивните дни, но ще бъде ветровито Времето
До 28 градуса през почивните дни, но ще бъде ветровито
1939