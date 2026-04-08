615 Снимка: Колаж на Лилия Чалева, Dir.bg

Американската компания Intel ще се присъедини към проекта Terafab за изграждане на нов завод за полупроводници в щата Тексас. Инициативата е свързана с компаниите SpaceX и Tesla, ръководени от Илон Мъск.

От Intel заявяват, че ще допринесат с експертиза в проектирането, производството и пакетирането на високопроизводителни чипове. Компанията посочва, че това ще помогне за целта на Terafab да произвежда изчислителна мощност от 1 терават годишно, необходима за развитието на изкуствен интелект и роботика. Допълнителни подробности за участието не се разкриват.

Проектът беше обявен през март. Той предвижда разработка на чипове за изкуствен интелект, сателити и бъдещ център за данни в космоса. Част от плановете включват и подкрепа за автономни автомобили и роботи на Tesla.

Изграждането на завод за полупроводници е сред най-скъпите и сложни индустриални начинания. Подобни съоръжения изискват инвестиции над 20 милиарда долара и години за реализация. Те включват огромни чисти помещения и високотехнологично оборудване за обработка на силиций.

До момента не беше ясно как SpaceX и Tesla, които нямат опит в производството на чипове, ще реализират проекта. Включването на Intel дава по-ясна перспектива за изпълнението.

Компанията търси големи партньори за развитие на своя бизнес с производство на чипове по поръчка. Сега тя получава двама ключови клиенти в лицето на SpaceX и Tesla.

Intel дълго време беше водещ производител на полупроводници в САЩ. През последните години обаче изостава спрямо конкуренти като Nvidia и AMD, които залагат на модела без собствени фабрики и възлагат производството на външни партньори.

Новината оказа положително влияние върху акциите на Intel. Те поскъпнаха с над 3% и достигнаха цена от 52,28 долара към средата на търговската сесия.

От Intel отказват допълнителен коментар за партньорството. От SpaceX не са отговорили на запитванията на медиите.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.