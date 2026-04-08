Американската компания Intel ще се присъедини към проекта Terafab за изграждане на нов завод за полупроводници в щата Тексас. Инициативата е свързана с компаниите SpaceX и Tesla, ръководени от Илон Мъск.

От Intel заявяват, че ще допринесат с експертиза в проектирането, производството и пакетирането на високопроизводителни чипове. Компанията посочва, че това ще помогне за целта на Terafab да произвежда изчислителна мощност от 1 терават годишно, необходима за развитието на изкуствен интелект и роботика. Допълнителни подробности за участието не се разкриват.

Проектът беше обявен през март. Той предвижда разработка на чипове за изкуствен интелект, сателити и бъдещ център за данни в космоса. Част от плановете включват и подкрепа за автономни автомобили и роботи на Tesla.

Изграждането на завод за полупроводници е сред най-скъпите и сложни индустриални начинания. Подобни съоръжения изискват инвестиции над 20 милиарда долара и години за реализация. Те включват огромни чисти помещения и високотехнологично оборудване за обработка на силиций.

До момента не беше ясно как SpaceX и Tesla, които нямат опит в производството на чипове, ще реализират проекта. Включването на Intel дава по-ясна перспектива за изпълнението.

Компанията търси големи партньори за развитие на своя бизнес с производство на чипове по поръчка. Сега тя получава двама ключови клиенти в лицето на SpaceX и Tesla.

Intel дълго време беше водещ производител на полупроводници в САЩ. През последните години обаче изостава спрямо конкуренти като Nvidia и AMD, които залагат на модела без собствени фабрики и възлагат производството на външни партньори.

Новината оказа положително влияние върху акциите на Intel. Те поскъпнаха с над 3% и достигнаха цена от 52,28 долара към средата на търговската сесия.

От Intel отказват допълнителен коментар за партньорството. От SpaceX не са отговорили на запитванията на медиите.

