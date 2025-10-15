Intel започна нова фаза от своята организационна трансформация след напускането на един от най-дългогодишните си мениджъри. Роб Брукнер, ветеран с над 25 години опит в компанията, напуска поста си на ръководител на подразделението Platform Engineering Group и преминава в Dell Technologies, където ще поеме управлението на бизнеса с корпоративни компютри. Решението му доведе до преструктуриране на инженерните екипи под ново име - Silicon Engineering and Client Platform Group, оглавявано от Майк Хърли, който едновременно бе повишен в длъжност до старши вицепрезидент.

Тръмп: Ще сключвам сделки като тази с Intel по цял ден!
Новата структура има за цел да обедини експертизата в областта на платформеното и силициевото инженерство, което според главния изпълнителен директор Лип-Бу Тан ще ускори внедряването на иновации и ще намали вътрешната бюрокрация. Тан, който пое ръководството на Intel през април, започна поредица от промени, целящи "по-плоска" йерархия и директно подчинение на инженерните лидери към главния офис.

В своето обръщение към служителите Тан подчерта, че именно инженерният талант е в основата на бъдещия успех на компанията. "Разширяването на правомощията на инженерите в цялата компания, като същевременно привличаме таланти отвън, е ключово условие за нашия бъдещ успех", заяви той.

Nvidia влиза в Intel с 5 млрд. долара – акциите на процесорния гигант скочиха с 28%
Intel планира да продължи процеса на вътрешна оптимизация и през следващите месеци, като се стреми да възвърне репутацията си на водещ иноватор в производството на чипове след труден период на конкуренция с TSMC, Samsung и AMD.

