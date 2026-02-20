Американският технологичен гигант Intel внедри нов дигитален асистент в своята платформа за техническа поддръжка. Услугата, наречена Ask Intel, е изградена върху Microsoft Copilot Studio и използва генеративен изкуствен интелект, за да отговаря на въпроси на клиенти и партньори без намесата на оператор-човек. Компанията представя решението като едно от първите по рода си в полупроводниковата индустрия, което цели по-бърза и ефективна комуникация.

Изкуственият интелект

Според Боджи Тони, вицепрезидент и генерален директор по развитие на продажбите и поддръжката в Intel, ботът може да отваря сервизни заявки, да проверява гаранционно покритие и при необходимост да прехвърля потребителя към реален специалист. Паралелно с това, както съобщава изданието CRN, компанията постепенно премахва част от телефонните линии за директна поддръжка, насочвайки потребителите към онлайн платформата. Това подсказва, че Ask Intel ще играе все по-централна роля в обслужването.

Проблемите обаче не закъсняха. Тест на PCWorld показва, че виртуалният асистент не винаги дава адекватни съвети. При заявка за връзка с човек, ботът първоначално отказал и настоял проблемът да бъде описан. След сигнал за нестабилна работа на настолен компютър, системата предложила обновяване на драйвер за видеокарта, след това стрес-тест на процесора и в крайна сметка - актуализация на BIOS. Подобни действия при потенциален хардуерен дефект могат да доведат до допълнителни щети.

Професор от Оксфорд предупреждава за "ефект Хинденбург" при изкуствения интелект
Виж още Професор от Оксфорд предупреждава за "ефект Хинденбург" при изкуствения интелект

Още в началото Ask Intel предупреждава, че използва генеративен ИИ и че отговорите може да бъдат неточни, като съдържанието на разговорите се съхранява съгласно политиката за поверителност на компанията. Именно това повдига въпроса за отговорността - ако потребител следва съвет на ИИ и повреди скъп процесор или дънна платка, кой носи вината? Журналистът от PCWorld обобщава ситуацията с предупреждение: при хардуер на стойност стотици или хиляди долари грешният съвет може да струва скъпо.

Случаят ясно показва, че автоматизацията в техническата поддръжка има своите граници. Докато изкуственият интелект може да ускори обработката на рутинни запитвания, сложните хардуерни проблеми все още изискват експертна човешка намеса и внимателна диагностика.

 

