Снимка: Intel

Американският технологичен гигант Intel внедри нов дигитален асистент в своята платформа за техническа поддръжка. Услугата, наречена Ask Intel, е изградена върху Microsoft Copilot Studio и използва генеративен изкуствен интелект, за да отговаря на въпроси на клиенти и партньори без намесата на оператор-човек. Компанията представя решението като едно от първите по рода си в полупроводниковата индустрия, което цели по-бърза и ефективна комуникация.

Според Боджи Тони, вицепрезидент и генерален директор по развитие на продажбите и поддръжката в Intel, ботът може да отваря сервизни заявки, да проверява гаранционно покритие и при необходимост да прехвърля потребителя към реален специалист. Паралелно с това, както съобщава изданието CRN, компанията постепенно премахва част от телефонните линии за директна поддръжка, насочвайки потребителите към онлайн платформата. Това подсказва, че Ask Intel ще играе все по-централна роля в обслужването.

Проблемите обаче не закъсняха. Тест на PCWorld показва, че виртуалният асистент не винаги дава адекватни съвети. При заявка за връзка с човек, ботът първоначално отказал и настоял проблемът да бъде описан. След сигнал за нестабилна работа на настолен компютър, системата предложила обновяване на драйвер за видеокарта, след това стрес-тест на процесора и в крайна сметка - актуализация на BIOS. Подобни действия при потенциален хардуерен дефект могат да доведат до допълнителни щети.

Още в началото Ask Intel предупреждава, че използва генеративен ИИ и че отговорите може да бъдат неточни, като съдържанието на разговорите се съхранява съгласно политиката за поверителност на компанията. Именно това повдига въпроса за отговорността - ако потребител следва съвет на ИИ и повреди скъп процесор или дънна платка, кой носи вината? Журналистът от PCWorld обобщава ситуацията с предупреждение: при хардуер на стойност стотици или хиляди долари грешният съвет може да струва скъпо.

Случаят ясно показва, че автоматизацията в техническата поддръжка има своите граници. Докато изкуственият интелект може да ускори обработката на рутинни запитвания, сложните хардуерни проблеми все още изискват експертна човешка намеса и внимателна диагностика.

