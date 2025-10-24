IBM отчете силни финансови резултати за третото тримесечие на 2025 г., като надмина прогнозите на анализаторите по всички ключови показатели. Компанията увеличи приходите си с 9% на годишна база до 16,33 млрд. долара и реализира коригирана печалба от 2,65 долара на акция. Въпреки това, акциите на технологичния гигант паднаха с над 5%, тъй като инвеститорите останаха разочаровани от по-бавния растеж на софтуерния бизнес, особено в облачния сегмент Red Hat.

Главният изпълнителен директор Арвинд Кришна подчерта, че IBM е успяла да подобри резултатите си във всички направления, като особено значение е имал ръстът в AI решенията и инфраструктурата. Той отбеляза, че портфейлът от поръчки в областта на изкуствения интелект е достигнал 9,5 млрд. долара, което е увеличение от 7,5 млрд. спрямо предходното тримесечие. По думите му клиентите по света все по-често използват технологиите на IBM за оптимизиране на производителността и внедряване на AI инструменти в реалния бизнес.

Сегментът за софтуер е донесъл 7,21 млрд. долара приходи - 10% ръст на годишна база. Но именно тук се крие проблемът: хибридният облачен софтуер, включително Red Hat, отчита ръст от 14%, докато преди тримесечие този показател беше 16%. Анализаторите на Уолстрийт, сред които Майкъл Ашли Шулман и Брент Тил, посочват, че съдбата на софтуерния бизнес на IBM в голяма степен зависи от възстановяването на динамиката на Red Hat.

IBM компенсира забавянето чрез впечатляващи резултати в инфраструктурния сегмент - приходите там са нараснали с 17%, а продажбите на мейнфреймове IBM Z са се увеличили с 61%. Новият модел z17, създаден с мисъл за изкуствения интелект, вече се използва масово във финансовия сектор. Според финансовия директор Джим Кавано, търсенето на системи за съхранение и обработка на данни ще остане ключово за растежа на компанията през 2026 година.

IBM повиши прогнозата си за годишен ръст на приходите от "най-малко 5%" до "повече от 5%", а очакваният свободен паричен поток достигна 14 млрд. долара. Въпреки тези оптимистични очаквания, пазарът реагира хладно - доказателство, че инвеститорите искат не само стабилни резултати, но и ускорен темп на растеж в ерата на изкуствения интелект.

