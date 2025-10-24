Инвеститорите наказаха IBM въпреки рекордните приходи
Забавеният растеж на облачния софтуер Red Hat охлади ентусиазма на Уолстрийт
IBM отчете силни финансови резултати за третото тримесечие на 2025 г., като надмина прогнозите на анализаторите по всички ключови показатели. Компанията увеличи приходите си с 9% на годишна база до 16,33 млрд. долара и реализира коригирана печалба от 2,65 долара на акция. Въпреки това, акциите на технологичния гигант паднаха с над 5%, тъй като инвеститорите останаха разочаровани от по-бавния растеж на софтуерния бизнес, особено в облачния сегмент Red Hat.
Главният изпълнителен директор Арвинд Кришна подчерта, че IBM е успяла да подобри резултатите си във всички направления, като особено значение е имал ръстът в AI решенията и инфраструктурата. Той отбеляза, че портфейлът от поръчки в областта на изкуствения интелект е достигнал 9,5 млрд. долара, което е увеличение от 7,5 млрд. спрямо предходното тримесечие. По думите му клиентите по света все по-често използват технологиите на IBM за оптимизиране на производителността и внедряване на AI инструменти в реалния бизнес.
Сегментът за софтуер е донесъл 7,21 млрд. долара приходи - 10% ръст на годишна база. Но именно тук се крие проблемът: хибридният облачен софтуер, включително Red Hat, отчита ръст от 14%, докато преди тримесечие този показател беше 16%. Анализаторите на Уолстрийт, сред които Майкъл Ашли Шулман и Брент Тил, посочват, че съдбата на софтуерния бизнес на IBM в голяма степен зависи от възстановяването на динамиката на Red Hat.
IBM компенсира забавянето чрез впечатляващи резултати в инфраструктурния сегмент - приходите там са нараснали с 17%, а продажбите на мейнфреймове IBM Z са се увеличили с 61%. Новият модел z17, създаден с мисъл за изкуствения интелект, вече се използва масово във финансовия сектор. Според финансовия директор Джим Кавано, търсенето на системи за съхранение и обработка на данни ще остане ключово за растежа на компанията през 2026 година.
IBM повиши прогнозата си за годишен ръст на приходите от "най-малко 5%" до "повече от 5%", а очакваният свободен паричен поток достигна 14 млрд. долара. Въпреки тези оптимистични очаквания, пазарът реагира хладно - доказателство, че инвеститорите искат не само стабилни резултати, но и ускорен темп на растеж в ерата на изкуствения интелект.