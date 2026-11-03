Моделът на кръгово финансиране между големите технологични компании и стартъпите поражда опасения за устойчивостта на бума на изкуствения интелект

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Инвеститорите все по-сериозно се съмняват във финансовата устойчивост на индустрията за изкуствен интелект. Причината е модел на кръгово финансиране, при който големите технологични компании инвестират в по-малки стартъпи, а те на свой ред използват получените средства, за да купуват услуги и инфраструктура именно от своите инвеститори.

Тази взаимна зависимост от години предизвиква безпокойство на финансовите пазари. Според The Wall Street Journal евентуално спукване на балона около изкуствения интелект може да има сериозни последици. Изданието описва сложната мрежа от инвестиции като "заплетена мрежа от залози за AI".

Опасенията се засилват след една от най-тежките седмици за технологичния сектор. В края на октомври Alphabet, компанията майка на Google, регистрира най-големия спад в пазарната си капитализация в историята си. Изпариха се над 500 милиарда долара от стойността ѝ.

Последвалите сътресения засегнаха и по-широкия технологичен пазар. Това поражда опасения, че проблемите в AI индустрията могат да се пренесат върху цялата американска икономика. Секторът вече има значителна тежест в нея, въпреки че общественото доверие в продуктите с изкуствен интелект остава несигурно.

Допълнителен риск идва от факта, че много от компаниите в сектора са свързани чрез взаимни инвестиции и задължения. При икономическо забавяне или спад в търсенето проблемите на една компания могат да предизвикат верижна реакция. Опасенията са особено сериозни заради големия дял на дълговото финансиране в индустрията.

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Не само големите технологични компании обаче изпитват затруднения. Операторите на центрове за данни също дават сигнали за напрежение. Сред тях е CoreWeave, един от клиентите на Nvidia, чиито акции поевтиняват от месеци.

Анализатори вече определят компанията като "канарчето във въглищната мина" за бума на изкуствения интелект. Изразът се използва за ранно предупреждение за по-сериозни проблеми в даден сектор. Според анализ на Ройтерс затрудненията на CoreWeave могат да разкрият рискове, които засягат и останалата част от AI индустрията.

Въпреки тези сигнали изграждането на нови центрове за данни продължава с огромни темпове. Инвестициите не се забавят дори на фона на нарастващата политическа съпротива в САЩ. Така технологичният сектор поема все по-голям финансов риск, а евентуален срив може да засегне далеч повече от самите компании.

Безпокойството вече се разпространява и извън САЩ. В Южна Корея централната банка предупреди за опасност от "полупроводникова версия на холандската болест". Това е икономическо явление, при което бързият растеж на един сектор започва да изтегля ресурси от останалите отрасли и да отслабва тяхната конкурентоспособност.

Въпреки предупреждението страната продължава да увеличава залозите си върху изкуствения интелект и производството на чипове. Президентът И Дже-мьон заяви, че правителството ще "инвестира смело в AI и двигателите на бъдещия растеж".

Според The Japan Times Южна Корея планира на практика да удвои разходите за изкуствен интелект и полупроводници през следващата година.

Предстои да стане ясно дали мащабните инвестиции ще оправдаят очакванията. Междувременно все повече инвеститори започват да се отдръпват от сектора, а въпросът дали AI бумът има достатъчно стабилна финансова основа става все по-актуален.

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