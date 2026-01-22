56% от анкетираните изпълнителни директори посочват, че технологията нито е повишила приходите, нито е намалила разходите.

197 Снимка: iStock by Getty Images

Нарастващите опасения за спукване на "балона" около изкуствения интелект се засилват, след като ново проучване показва, че повечето компании все още не извличат реални финансови ползи от инвестициите си в AI.

Според анкета на консултантската мрежа PwC, обхванала 4 454 главни изпълнителни директори, повече от половината от тях признават, че компаниите им все още не отчитат финансова възвръщаемост от внедряването на изкуствен интелект.

Само 30% от анкетираните заявяват, че AI е довел до увеличение на приходите през последните 12 месеца. Значително по-голям дял - 56% - посочват, че технологията нито е повишила приходите, нито е намалила разходите. Едва 12% от ръководителите отчитат, че бележат ръст в приходите и намаление на разходите.

Данните поставят под въпрос реалната ефективност на AI, въпреки че технологичните компании продължават да инвестират десетки милиарди долари в изграждането на центрове за данни и инфраструктура.

Вместо да намаляват разходите си за AI, много компании изпитват притеснение, че не инвестират достатъчно агресивно, и могат да изостанат от конкуренцията.

"Малка група компании вече успяват да превърнат AI в измерима финансова възвръщаемост, докато много други все още не могат да излязат отвъд пилотните проекти", коментира Мохамед Канде, глобален председател на PwC. По думите му разликата между двете групи бързо ще се задълбочи и ще повлияе пряко върху конкурентоспособността.

PwC подчертава, че повечето организации нямат стабилни основи за внедряване на AI, включително ясни пътни карти, бизнес цели и адекватно финансиране.

Остава отворен въпросът дали още по-големи инвестиции в AI действително ще доведат до печалби, или просто ще увеличат тежестта върху финансовите отчети.

Песимизмът се подкрепя и от широко цитирано изследване на MIT от миналата година, според което 95% от опитите за внедряване на генеративен AI в бизнеса не водят до бърз ръст на приходите.

Ефективността на технологията продължава да бъде поставяна под съмнение заради чести "халюцинации", неспособност за изпълнение на реални офис задачи и сериозни рискове за сигурността на данните.

Въпросът за реалната възвръщаемост от инвестициите в AI се очертава като централна тема за 2026 г., докато мениджърите се опитват да превърнат ентусиазма и маркетинговия шум около технологията в реални бизнес резултати - или да преценят дали това изобщо е възможно в дългосрочен план.

