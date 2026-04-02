Огромните суми в изкуствения интелект повдигат въпроси за нов "балон" на пазара

Снимка: iStock by Getty Images

Светът на стартъпите преживява нещо, което доскоро изглеждаше немислимо - само за първото тримесечие на годината компаниите са привлекли цели 297 милиарда долара инвестиции. Данните на Crunchbase показват ръст от 2,5 пъти спрямо предходното тримесечие, когато сумата беше 118 милиарда долара.

Още по-впечатляващо е, че до 2019 г. подобни обеми финансиране се разпределяха за цяла година, а сега се концентрират в рамките на едва три месеца. Основният двигател зад този ръст е секторът на изкуствения интелект, където няколко ключови компании привлякоха гигантски инвестиции.

Най-голямото внимание привлече OpenAI, която успя да набере 122 милиарда долара и да достигне оценка от 852 милиарда долара. Любопитен детайл е, че за първи път в подобен мащаб са допуснати и по-малки инвеститори, които са вложили около 3 милиарда долара. За сравнение, преди година компанията успяваше да привлича "само" около 40 милиарда наведнъж.

Конкуренцията също не изостава. Anthropic привлече 30 милиарда долара и достигна оценка от 380 милиарда, докато xAI осигури 20 милиарда. В същото време Waymo получи 16 милиарда долара за развитие на автономните си таксита. Само тези четири сделки формират цели 63% от всички инвестиции за периода.

Интересното е, че все по-големи оценки получават и млади компании без доказан бизнес модел, което започва да тревожи анализаторите. Много експерти вече говорят открито за риск от нов "AI-балон" - ситуация, в която очакванията значително изпреварват реалните възможности на технологиите и приходите.

Въпреки тези опасения, апетитът към инвестиции в изкуствен интелект остава огромен. Големият въпрос е дали този ръст ще доведе до устойчиво развитие или ще повтори сценарии от миналото, при които прекомерният ентусиазъм завършва с болезнена корекция.

