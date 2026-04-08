Инженери на OpenAI за Сам Алтман: Той трудно пише код и не разбира машинното самоубочение
Високопоставен мениджър от Microsoft също отправя критики
Главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман е обект на критики от свои колеги и партньори. Интервюта с настоящи и бивши служители на компанията изглежда поставят под въпрос имиджа му на водеща фигура в сферата на изкуствения интелект.
Изкуственият интелект
Част от инженерите твърдят, че Алтман има ограничен опит в програмирането и машинното обучение. Според тях това става видно, когато той бърка основни термини в областта, пише The New Yorker. Според медията не познанията му, а образът му на технологичен визионер играе определяща роля за влиянието му в индустрията и политиката.
Бившият изследовател в OpenAI Карол Уейнрайт коментира: "Той създава структури, които на хартия биха му наложили ограничения в бъдещ момент. Но когато този момент дойде, той премахва ограниченията".
Други източници описват стила му като умение да компенсира техническите си слабости чрез управленски решения и влияние.
Критики идват и от страна на партньори. Високопоставен мениджър от Microsoft заявява пред изданието: "Има малък, но реален шанс в бъдеще той да бъде запомнен като измамник на нивото на Бърни Мейдоф или Сам Банкман-Фрийд."
Към момента няма официален коментар от страна на Сам Алтман по повод публикацията. Разследването на The New Yorker обаче поставя въпроси за ролята на лидерите в технологичния сектор и баланса между визия и техническа експертиза.