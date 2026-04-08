824 Снимка: Getty Images

Главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман е обект на критики от свои колеги и партньори. Интервюта с настоящи и бивши служители на компанията изглежда поставят под въпрос имиджа му на водеща фигура в сферата на изкуствения интелект.

Част от инженерите твърдят, че Алтман има ограничен опит в програмирането и машинното обучение. Според тях това става видно, когато той бърка основни термини в областта, пише The New Yorker. Според медията не познанията му, а образът му на технологичен визионер играе определяща роля за влиянието му в индустрията и политиката.

Бившият изследовател в OpenAI Карол Уейнрайт коментира: "Той създава структури, които на хартия биха му наложили ограничения в бъдещ момент. Но когато този момент дойде, той премахва ограниченията".

Други източници описват стила му като умение да компенсира техническите си слабости чрез управленски решения и влияние.

Критики идват и от страна на партньори. Високопоставен мениджър от Microsoft заявява пред изданието: "Има малък, но реален шанс в бъдеще той да бъде запомнен като измамник на нивото на Бърни Мейдоф или Сам Банкман-Фрийд."

Към момента няма официален коментар от страна на Сам Алтман по повод публикацията. Разследването на The New Yorker обаче поставя въпроси за ролята на лидерите в технологичния сектор и баланса между визия и техническа експертиза.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.