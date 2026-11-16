Двете държави обвиняват платформата, че не предприема достатъчно мерки срещу екстремистко съдържание и подстрекаването към насилие

177 Снимка: iStock by Getty Images

Ирак и Йордания обявиха, че блокират приложението за съобщения Telegram заради опасения за националната сигурност и разпространението на екстремистко съдържание. Според властите в двете държави платформата не полага достатъчно усилия за ограничаване на незаконната дейност и предотвратяване на злоупотреби.

Иракската Комисия за медии и комуникации съобщи в понеделник, че решението е взето по разпореждане на министър-председателя. Като причина се посочва отказът на компанията зад Telegram да се съобрази с местното законодателство и регулаторните изисквания.

Според изявление на комисията, разпространено от Иракската информационна агенция, Telegram не е предприел необходимите действия срещу съдържание, което нарушава закона. На компанията е бил даден 30-дневен срок да уреди правния си статут в страната.

Иракските власти обясняват, че блокирането цели да ограничи използването на социалните платформи за разпространение на екстремизъм, подстрекаване към насилие и омраза, както и за извършване на киберпрестъпления. Според комисията мярката трябва да накара Telegram да преразгледа съдържанието, публикувано от потребители в Ирак, и да започне да сътрудничи на местните институции.

В Йордания решението беше обяснено от Дирекцията за обществена сигурност. Оттам заявиха, че мерките са насочени към защита на обществото от заплахи, сред които "опитите за разпространение на екстремизъм и радикализация, които застрашават сигурността на обществото и националните интереси".

Какво променя света днес? Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

На територията на Йордания и Ирак има бази, използвани от военните части на САЩ. Те ставаха обект на нападения след като Израел и САЩ нападнаха Иран в края на февруари. В някои случаи атаките са дело на местни милиции и въоръжени групировки.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.