Ирак и Йордания блокират Telegram заради опасения за националната сигурност
Двете държави обвиняват платформата, че не предприема достатъчно мерки срещу екстремистко съдържание и подстрекаването към насилие
Ирак и Йордания обявиха, че блокират приложението за съобщения Telegram заради опасения за националната сигурност и разпространението на екстремистко съдържание. Според властите в двете държави платформата не полага достатъчно усилия за ограничаване на незаконната дейност и предотвратяване на злоупотреби.
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Иракската Комисия за медии и комуникации съобщи в понеделник, че решението е взето по разпореждане на министър-председателя. Като причина се посочва отказът на компанията зад Telegram да се съобрази с местното законодателство и регулаторните изисквания.
Според изявление на комисията, разпространено от Иракската информационна агенция, Telegram не е предприел необходимите действия срещу съдържание, което нарушава закона. На компанията е бил даден 30-дневен срок да уреди правния си статут в страната.
Иракските власти обясняват, че блокирането цели да ограничи използването на социалните платформи за разпространение на екстремизъм, подстрекаване към насилие и омраза, както и за извършване на киберпрестъпления. Според комисията мярката трябва да накара Telegram да преразгледа съдържанието, публикувано от потребители в Ирак, и да започне да сътрудничи на местните институции.
В Йордания решението беше обяснено от Дирекцията за обществена сигурност. Оттам заявиха, че мерките са насочени към защита на обществото от заплахи, сред които "опитите за разпространение на екстремизъм и радикализация, които застрашават сигурността на обществото и националните интереси".
На територията на Йордания и Ирак има бази, използвани от военните части на САЩ. Те ставаха обект на нападения след като Израел и САЩ нападнаха Иран в края на февруари. В някои случаи атаките са дело на местни милиции и въоръжени групировки.