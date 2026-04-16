Официално закупения апарат се използват за селско стопанство, наблюдение на океани и управление на извънредни ситуации

Иран е придобил китайски сателит за наблюдение на Земята, който вече е бил в орбита. Сделката е сключена през 2024 г. и включва и достъп до наземна инфраструктура в Китай. Това съобщава Financial Times, позовавайки се на изтекли документи.

Сателитът TEE-01B е закупен от китайската компания Earth Eye Co. Управлението му се осъществява чрез наземни станции на Emposat, разположени в Китай. Това позволява на Иран да контролира апарата дистанционно.

Сделката е реализирана от Аерокосмическите сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция. Новият сателит предлага значително по-добри възможности за наблюдение. Той може да заснема изображения с резолюция от около 0.5 метра. За сравнение, иранските сателити Noor-3 и Noor-2 имат значително по-ниска резолюция.

Според изтеклите данни, сателитът е използван за наблюдение на военни бази на САЩ в Близкия изток. Част от тези обекти са били атакувани с дронове малко след заснемането им.

Earth Eye Co. се представя като гражданска компания. На сайта ѝ се посочва, че сателитите ѝ се използват за селско стопанство, наблюдение на океани и управление на извънредни ситуации. Технологията обаче има двойна употреба и може да се използва и за военни цели.

Случаят подчертава тънката граница между цивилни и военни приложения в космическата индустрия. Китай е ключов търговски партньор за държавите в Близкия изток и основен купувач на петрол от региона.

Разпределената инфраструктура прави системата трудна за неутрализиране. Израел вече е атакувал ирански космически обекти, включително наземни станции. Удар по инфраструктура в Китай обаче би означавал сериозна ескалация.

Според бивш западен разузнавателен служител, цитиран от Financial Times, подобни проекти трудно се реализират без одобрение от властите в Пекин. "Няма как китайска компания да изстреля сателит без разрешение от администрацията", казва той.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заявява, че е изпратил писмо до китайския лидер Си Дзинпин с призив да не се предоставя военна помощ на Иран. "Той ми отговори, че не прави това", казва Тръмп в интервю за Fox Business.

Случаят не е изолиран. Частни компании често работят с военни структури. Boeing разработва както граждански самолети, така и военна техника за Пентагона. SpaceX също има договори с американското правителство, включително за сателитната система Starlink, която играе важна роля във войната в Украйна.

Развитието показва как търговските космически технологии все по-често се използват в геополитически конфликти.

