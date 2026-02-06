Вертолетът може да служи като платформа за лов на дронове или за атака по наземни цели

Русия вероятно е започнала доставката на ударни хеликоптери Ми-28НЕ за Иран. Снимки от 28 януари 2026 г. показват хеликоптер с пустинен камуфлаж, типичен за иранската армия, но без знаци. Малко преди това руски военни транспортни самолети Ил-76 са осъществили серия от полети до Техеран.

Ходът засилва военното сътрудничество между двете страни на фона на напрежението със САЩ и Израел. Макар мащабът на сделката да е неясен, Ми-28 е сериозна модернизация за иранските ВВС спрямо остарелите AH-1J. По непотвърдена информация в Иран вече са пристигнали между 3 и 6 броя от руския хеликоптер.

За разлика от легендарния Ми-24, който комбинираше ударни функции с транспортни възможности, Ми-28 е замислен като чистокръвен щурмови хеликоптер. Съветският хеликоптер е замислен за поразяване на танкове, укрепления и жива сила.

Още от първите си версии Ми-28 е проектиран за денонощни и всесезонни операции. Двуместната тандемна кабина е тежко бронирана, а челното стъкло издържа попадения от едрокалибрени куршуми. Бордовата електроника е разположена в носовата част и е защитена от бойни поражения, докато характерният X-образен заден винт не само намалява шумовия подпис, но и повишава устойчивостта при бойни маневри на малка височина. Хеликоптерът е създаден да действа близо до фронтовата линия, под огън, и да продължи мисията си дори след получени повреди.

Въоръжението включва 30-милиметрово автоматично оръдие, което е ефективно за поразяване както на наземни, така и на въздушни цели на близка дистанция. Истинската сила на хеликоптера обаче се крие в управляемото му ракетно въоръжение. То е допълнено от противотанкови ракети 9M120 Атака.