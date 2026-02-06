Иран вероятно е получил хеликоптери Ми-28 от Русия
Вертолетът може да служи като платформа за лов на дронове или за атака по наземни цели
Русия вероятно е започнала доставката на ударни хеликоптери Ми-28НЕ за Иран. Снимки от 28 януари 2026 г. показват хеликоптер с пустинен камуфлаж, типичен за иранската армия, но без знаци. Малко преди това руски военни транспортни самолети Ил-76 са осъществили серия от полети до Техеран.
Ходът засилва военното сътрудничество между двете страни на фона на напрежението със САЩ и Израел. Макар мащабът на сделката да е неясен, Ми-28 е сериозна модернизация за иранските ВВС спрямо остарелите AH-1J. По непотвърдена информация в Иран вече са пристигнали между 3 и 6 броя от руския хеликоптер.
За разлика от легендарния Ми-24, който комбинираше ударни функции с транспортни възможности, Ми-28 е замислен като чистокръвен щурмови хеликоптер. Съветският хеликоптер е замислен за поразяване на танкове, укрепления и жива сила.
Още от първите си версии Ми-28 е проектиран за денонощни и всесезонни операции. Двуместната тандемна кабина е тежко бронирана, а челното стъкло издържа попадения от едрокалибрени куршуми. Бордовата електроника е разположена в носовата част и е защитена от бойни поражения, докато характерният X-образен заден винт не само намалява шумовия подпис, но и повишава устойчивостта при бойни маневри на малка височина. Хеликоптерът е създаден да действа близо до фронтовата линия, под огън, и да продължи мисията си дори след получени повреди.
Въоръжението включва 30-милиметрово автоматично оръдие, което е ефективно за поразяване както на наземни, така и на въздушни цели на близка дистанция. Истинската сила на хеликоптера обаче се крие в управляемото му ракетно въоръжение. То е допълнено от противотанкови ракети 9M120 Атака.
Иран получава варианта Ми-28НЕ - експортната и дълбоко модернизирана версия на хеликоптера. Тази версия получава значително подобрена бронева защита, включително композитни лопатки на главния ротор, които могат да издържат попадения от снаряди с калибър до 20-30 мм. Това е рядко срещано ниво на защита за летателен апарат и значително увеличава шансовете за оцеляване.
Особено важно подобрение е интеграцията на модерни инфрачервени защитни системи (DIRCM), предназначени да противодействат на преносими зенитно-ракетни комплекси с инфрачервено насочване - една от най-големите заплахи за хеликоптерите в съвременните конфликти. Горивната система също е доработена, така че да бъде устойчива на пожар и експлозия, което допълнително намалява риска от загуба на машината при бойни поражения.
Ми-28НЕ разширява и бойния си арсенал. Освен модернизираните варианти на ракетите Атака, той е подготвен за използване на по-новите противотанкови ракети 9M123 Хризантема-ВМ с увеличена далечина и по-висока пробивна способност.
С максимална скорост от около 300 км/ч и боен радиус, и радиус на действие от 400 км, хеликоптерът може да се ползва от Иран за две цели.
Първата е справяне с възможни въстания или военни инвазии. Хеликоптерът обаче може да носи противовъздушни ракети Р-73 с къс обсег. В комбинация с оръдието, това го прави платформа за поразяване на по-бавни дронове.