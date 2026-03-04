Два центъра за данни на Amazon в Обединените арабски емирства са били директно поразени от дронове, а трети обект в Бахрейн е засегнат от удар в непосредствена близост. Информацията бе потвърдена от подразделението Amazon Web Services (AWS), което необичайно открито заяви, че става дума за безпилотни апарати, причинили искри, пожари и сериозни структурни щети.

Иран - Израел

Засегнати са зоните за достъпност mec1-az2 и mec1-az3 в региона ME-CENTRAL-1, обслужващи клиенти в ОАЕ. В резултат на атаките е нарушено електрозахранването, а в някои случаи се е наложило гасене на пожари, което е довело до допълнителни щети от вода върху оборудването. Третият инцидент е регистриран в региона ME-SOUTH-1 в Бахрейн, където обектът mes1-az2 е пострадал от експлозия в непосредствена близост.

Въпреки че една от зоните - mec1-az1 - продължава да работи нормално, редица услуги в региона изпитват прекъсвания и грешки. Клиенти както в ОАЕ, така и в Бахрейн съобщават за проблеми с достъпността на облачни ресурси, което поставя под напрежение компании, разчитащи на инфраструктурата на AWS за критични операции.

От AWS посочват, че възстановяването ще бъде продължително поради характера на физическите щети. Компанията работи в тясно сътрудничество с местните власти и поставя безопасността на персонала на първо място. На фона на нестабилната ситуация в региона, AWS препоръчва на клиентите да активират резервни копия и да обмислят прехвърляне на натоварвания към други облачни региони, за да ограничат риска от бъдещи прекъсвания.

Случаят отново повдига въпроса за уязвимостта на стратегическата дигитална инфраструктура в условия на военни конфликти. Центровете за данни отдавна се считат за критична част от националната и корпоративната сигурност, а подобни атаки показват колко тясно са свързани геополитиката и глобалната облачна икономика.

