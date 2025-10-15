Изявлението на Доналд Тръмп "Не се тревожете за Китай, с него всичко ще бъде наред" не просто успокои дипломатическата обстановка - то се превърна в мощен сигнал за инвеститорите на Уолстрийт. Само за няколко дни технологичните милиардери в САЩ увеличиха общото си богатство с над 60 млрд. долара, показвайки колко чувствителни са пазарите към всяка промяна в отношенията между Вашингтон и Пекин.

Според данни на Bloomberg, цитирани от Benzinga, Илон Мъск е оглавил класацията на печелившите, като е добавил 16 млрд. долара към личното си състояние, което вече се оценява на 453 млрд. долара.

Лари Елисън от Oracle също е натрупал 15,6 млрд. долара, докато основателят на Dell, Майкъл Дел, е забогатял с 6,58 млрд. долара. Лари Пейдж и Сергей Брин от Google са прибавили по 5 млрд. долара всеки, а Дженсен Хуанг от Nvidia - 4,43 млрд. долара.

В печелившата вълна попадат още Марк Зукърбърг от Meta, който е увеличил богатството си с 3,38 млрд. долара, и Джеф Безос, който е прибавил 2,65 млрд. долара. Стив Балмър от Microsoft е добавил почти 900 млн. долара. Деветима от десетте най-богати хора в света са свързани с технологичния сектор - изключение прави единствено френският индустриалец Бернар Арно от LVMH.

В понеделник американските борсови индекси скочиха с между 1,3 и 2,2 процента, което потвърди възраждането на оптимизма след бурните изявления на Тръмп от миналата седмица. Акциите на технологичните компании, особено свързаните с изкуствен интелект, се изстреляха нагоре, а дори Tesla, която наскоро бе под натиск, възвърна увереността на инвеститорите благодарение на новините за ръст в китайското производство.

Въпреки рекордния растеж на богатствата, някои анализатори предупреждават, че подобни скокове създават "две скорости" в икономиката - секторът на изкуствения интелект продължава да процъфтява, докато останалите индустрии изостават. Китайската икономика обаче показва все по-голяма независимост от американския пазар, което може да намали ефекта на бъдещи санкции. За сега пазарите дишат спокойно - макар и временно.

