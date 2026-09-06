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Германската компания "Изар Аероспейс" вчера стана първата търговска космическа компания от Европа, която успешно изведе спътници в орбита, съобщиха от компанията, цитирани от ДПА.

28-метровата ракета "Спектрум" излетя от норвежкия космически център в Андоя в 23:12 ч. българско време (20:12 ч. по Гринуич). Тя пресече така наречената линия на Карман, която бележи условната граница на космоса, на височина от около 100 километра над повърхността на Земята, съобщиха от компанията.

Ракетата пренасяше полезен товар от пет научни спътника от няколко университета и един научен експеримент.

Изпълнителният директор и съосновател на "Изар Аероспейс" Даниел Мецлер каза, че това е нова глава в историята на европейските космически полети.

"За няколко години постигнахме това, за което на европейската космическа индустрия са били необходими десетилетия. Сега Европа има суверенен достъп до космоса", каза той.

"Сега ще се съсредоточим върху бързото разширяване на производството на ракети-носители, изпълнението на поръчките ни и задоволяването на нарастващото глобално търсене."

Генералният директор на Европейската космическа агенция (ЕКА) Йозеф Ашбахер каза, че това е исторически старт.

"Спектрум" буквално се справи с предизвикателството и достави полезния си товар в ниска околоземна орбита", каза Ашбахер.

"Забележително постижение на германската компания "Изар Аероспейс", основана едва преди осем години и подкрепена от Европейската космическа агенция. Това е още една стъпка към по-разнообразен и автономен европейски сектор на ракетно-космическите услуги и аз с нетърпение очаквам това, което предстои", добави той.

"Изар Аероспейс" изстреля за първи път ракетата "Спектрум" през март миналата година, но тя се разби в морето 30 секунди след излитането.

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