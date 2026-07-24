От технологичният гигант обаче не са съгласни с обвиненията

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Все повече големи медийни компании поставят под въпрос отношенията си с Google заради функциите с изкуствен интелект, които показват обобщени отговори директно в резултатите от търсенето. Според публикация на The Wall Street Journal редица издатели смятат, че новите AI инструменти намаляват посещаемостта на сайтовете им и поставят под риск бизнес модела на онлайн медиите.

Сред компаниите, които преразглеждат отношенията си с Google, са USA Today, Politico, The Economist, People и Ройтерс. Част от тях дори обсъждат дали да не ограничат или напълно да прекратят достъпа на Google до своето съдържание.

"За някои категории издатели това е въпрос на оцеляване. Те започват да обмислят много по-радикални действия", заяви пред The Wall Street Journal главният изпълнителен директор на консултантската компания DJB Strategies Дейвид Бътъл.

Според публикацията и Reddit преоценява договора си с Google, който носи на платформата около 60 милиона долара годишно и позволява на технологичния гигант да използва публикуваното съдържание за обучение на своите AI модели. Причината е сходна - AI функциите на Google все по-рядко насочват потребителите към оригиналните източници.

Наскоро главният изпълнителен директор на Cloudflare Матю Принс съобщи, че за първи път в историята на интернет автоматизираният трафик от ботове е надминал този, генериран от хора. Според него това е важен повратен момент за онлайн екосистемата.

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Един от най-засегнатите примери е USA Today. Изданието е отчело почти 50% спад на посещенията от американски потребители през последната година. Това е накарало ръководството да обсъжда дали да не блокира достъпа на Google до съдържанието си.

"Време е да заемем позиция и да кажем, че стига толкова", заяви главният изпълнителен директор на USA Today Майк Рийд.

От Google отхвърлят обвиненията. Говорител на компанията заявява пред The Wall Street Journal, че търсачката продължава да изпраща "милиарди посещения към уебсайтовете всяка седмица" и че AI функциите помагат на създателите на съдържание и издателите да достигат до по-широка аудитория.

Тези аргументи обаче не убеждават всички издатели. Освен че обмислят ограничаване на достъпа до съдържанието си, някои вече са завели съдебни дела срещу Google. Те твърдят, че AI обобщенията използват интелектуалната им собственост без необходимото разрешение.

Анализаторите отбелязват, че медийните компании са изправени пред труден избор. Ако блокират Google, рискуват още по-голям спад на посещенията. Ако продължат да предоставят съдържанието си за индексиране, AI системите могат все по-често да дават отговорите директно в търсачката, без потребителите да посещават оригиналните публикации.

Според критиците това създава и друг проблем. Моделите с изкуствен интелект се нуждаят от постоянно обновяващо се съдържание за обучение. Ако оригиналните издатели загубят приходите си и започнат да създават по-малко журналистическо съдържание, самите AI компании могат да останат без достатъчно качествени нови данни за обучение.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.