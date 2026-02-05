През 2025 г. работодатели са свързали директно използването на AI с около 55 000 съкратени позиции

205

Все повече компании започват открито да посочват изкуствения интелект като фактор, когато обявяват съкращения на персонал - тенденция, която става все по-видима през последните месеци. Когато Pinterest и Dow съобщиха за масови уволнения в края на миналата година, и двете компании обвързаха решението си с преориентиране към AI технологии. Това е ясен сигнал, че за някои работодатели инвестициите в изкуствен интелект вървят ръка за ръка със свиване на работната сила, пише CBS News.

Макар икономистите все още да твърдят, че генеративният AI не е оказал масово и системно влияние върху американския трудов пазар, подобни анализи звучат кухо за служителите, които внезапно остават без работа. Данни на консултантската компания Challenger, Gray and Christmas показват, че през 2025 г. работодатели са свързали директно използването на AI с около 55 000 съкратени позиции - над дванайсет пъти повече в сравнение с две години по-рано. Огромната част от тези съкращения са в технологичния сектор и са концентрирани в щати като Калифорния и Вашингтон, където AI внедряването е най-агресивно.

След години на интензивни инвестиции в изкуствен интелект с цел по-висока ефективност и продуктивност, компаниите вече усещат натиск да покажат реални резултати. Според представители на Challenger, Gray and Christmas това неизбежно означава замяна на определени позиции с автоматизиран софтуер. От тази гледна точка AI вече не е просто експеримент или дългосрочна стратегия, а инструмент за бързо преструктуриране.

Amazon е сред най-емблематичните примери за този преход. Още през 2025 г. главният изпълнителен директор Анди Джаси предупреди, че компанията ще намали броя на служителите на "бели якички", докато инвестира в AI "агенти", способни да поемат част от текущите задачи. Макар че при обявяването на 16 000 съкратени работни места в началото на 2026 г. Amazon не посочи директно изкуствения интелект като причина, връзката вече беше ясно очертана. За разлика от това, Pinterest съвсем открито заяви, че съкращенията целят пренасочване на ресурси към изграждане и разширяване на AI системите на компанията.

В същото време някои икономисти подхождат по-скептично към официалните обяснения. Според Бен Мей от Oxford Economics, макар определени професии да са потенциално уязвими, засега няма убедителни доказателства, че компаниите масово заменят хора с AI. Той допуска, че в част от случаите изкуственият интелект служи по-скоро като удобен разказ, с който компаниите прикриват други причини за съкращения - като свръхнаемане в предходни години или нужда от оптимизация.

Подобно мнение изразява и главният икономист на Revelio Labs Лиза Саймън, според която AI често е "параван", зад който се крият по-дълбоки организационни промени. По думите ѝ технологиите към момента влияят повече върху решенията за наемане, отколкото върху директните уволнения, тъй като работодателите осъзнават, че могат да постигат същите резултати с по-малко хора.

Независимо от мотивацията зад всяко отделно решение, сигналите са ясни - AI ще продължи да преначертава пазара на труда. Компании от различни сектори - от социални мрежи и онлайн образование до химическа индустрия, киберсигурност и корпоративен софтуер - вече свързват преструктурирането си с внедряване на изкуствен интелект и автоматизация. Очакванията са този тип съобщения да зачестяват, тъй като технологията навлиза все по-дълбоко във всички индустрии и променя не само начина, по който се работи, но и кой изобщо остава да работи.

