Източник: Bulgarian Security Summit 2026 Изкуственият интелект и по-бързата реакция при заплахи във фокуса на Bulgarian Security Summit 2026

5527 Източник: Bulgarian Security Summit 2026

Деветдесет и три компании ще представят продукти и услуги за сигурност в София, а конферентната програма ще бъде посветена на интеграцията на системите за сигурност, защитата на градовете и критичната инфраструктура и отговорното прилагане на новите технологии.

Как технологичният напредък да се превърне в по-ефективна защита на хората, имуществото и инфраструктурата ще бъде основният въпрос на първото издание на Bulgarian Security Summit, което ще се проведе на 28 и 29 октомври 2026 г. в Интер Експо Център в София. Чрез експертни лекции, панелни дискусии и изложбена програма участниците ще обсъдят как системите за сигурност могат да подпомогнат ранното разпознаване на рисковете и навременната реакция.

Събитието се организира съвместно от специализираното списание a&s Adria и НАСФТСО — Националната асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана. Списание a&s Adria е част от глобалната група специализирани медии за сигурност a&s, включена в портфолиото на Messe Frankfurt — най-големия организатор на бизнес събития в Европа. Събитието се провежда с подкрепата на Intersec.

"Стойността на една система за сигурност се проявява най-ясно в момента, когато трябва да бъде разпозната опасност и да се вземе решение. Затова в София искаме да обсъдим как информацията от различни системи да се превърне в навременна реакция и в кои ситуации човешкият опит остава незаменим въпреки технологичния напредък. За нас е важно участниците да си тръгнат от форума с по-ясна представа за решенията, които отговарят на техните нужди, и с контакти с хората, с които могат да ги приложат на практика", подчерта председателят на Организационния комитет Махир Ходжич.

Махир Ходжич - председател на Организационния комитет Източник: Bulgarian Security Summit 2026

Изложбената част ще заема важно място в програмата и ще обхваща видеонаблюдение, контрол на достъпа, сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи, киберсигурност, както и решения за интелигентни сгради и градове. Чрез демонстрации на продукти и разговори с представители на компаниите посетителите ще могат да се запознаят с възможностите на отделните системи, да сравнят наличните решения и да обсъдят приложението им в собствените си проекти. За производителите и дистрибуторите участието в изложението ще бъде възможност да представят своите продукти и услуги пред професионални купувачи и партньори от българския и регионалния пазар.

Конферентната програма ще бъде открита от Andrew Burnett, главен технологичен директор на Milestone Systems, с лекцията "Making the Right Choices in the AI Era". Той ще говори за отговорното внедряване на изкуствения интелект, развитието на видеонаблюдението към възможности за прогнозиране и ролята на човешката преценка при вземането на решения в областта на сигурността. Приложението на изкуствения интелект, интернет на нещата, облачните платформи и безжичните технологии в интегрираните решения за сигурност ще представи и Theodor Makedonsky, директор на Alarm automatika в България.

Andrew Burnett, главен технологичен директор на Milestone Systems Автор: Karol Truszynski

Една от темите през първия ден ще бъде сигурността на интелигентните градове. Панелът "The Brain of the City" ще постави на обсъждане въпроса как интернет на нещата (IoT), изкуственият интелект и видеоаналитиката могат да бъдат интегрирани за по-безопасни обществени пространства при гарантиране на неприкосновеността на личния живот и защитата на данните. Програмата ще обхване и сигурността на веригите за доставки с акцент върху защитата на товарите при транспортиране през Югоизточна Европа.

През втория ден вниманието ще бъде насочено към пожарната безопасност и устойчивостта на критичната инфраструктура. В рамките на панела "Beyond Fire Alarms" експерти ще обсъдят интеграцията на системите за откриване на пожар, евакуация и комуникация при извънредни ситуации. Отделна дискусия ще бъде посветена на защитата на обекти, системи и услуги, чието непрекъснато функциониране е от ключово значение за обществото и икономиката.

Чрез тези теми форумът ще свърже въпросите на техническата сигурност и киберсигурността, показвайки как цифровите рискове могат да имат преки последици във физическата среда. Допълнителна стойност към изложбената програма ще добавят B2B срещите с възможност за предварително уговаряне чрез официалната платформа за делови контакти. Така посетителите и изложителите ще могат да планират преки разговори за доставки, дистрибуция, интеграция на системи и бъдещо бизнес сътрудничество.

Повече информация за събитието, възможностите за участие и регистрацията е достъпна на официалния уебсайт: www.bulgariansecuritysummit.com.