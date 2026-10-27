Изкуственият интелект и по-бързата реакция при заплахи във фокуса на Bulgarian Security Summit 2026
Деветдесет и три компании ще представят продукти и услуги за сигурност в София, а конферентната програма ще бъде посветена на интеграцията на системите за сигурност, защитата на градовете и критичната инфраструктура и отговорното прилагане на новите технологии.
Как технологичният напредък да се превърне в по-ефективна защита на хората, имуществото и инфраструктурата ще бъде основният въпрос на първото издание на Bulgarian Security Summit, което ще се проведе на 28 и 29 октомври 2026 г. в Интер Експо Център в София. Чрез експертни лекции, панелни дискусии и изложбена програма участниците ще обсъдят как системите за сигурност могат да подпомогнат ранното разпознаване на рисковете и навременната реакция.
Събитието се организира съвместно от специализираното списание a&s Adria и НАСФТСО — Националната асоциация на фирми за търговска сигурност и охрана. Списание a&s Adria е част от глобалната група специализирани медии за сигурност a&s, включена в портфолиото на Messe Frankfurt — най-големия организатор на бизнес събития в Европа. Събитието се провежда с подкрепата на Intersec.
"Стойността на една система за сигурност се проявява най-ясно в момента, когато трябва да бъде разпозната опасност и да се вземе решение. Затова в София искаме да обсъдим как информацията от различни системи да се превърне в навременна реакция и в кои ситуации човешкият опит остава незаменим въпреки технологичния напредък. За нас е важно участниците да си тръгнат от форума с по-ясна представа за решенията, които отговарят на техните нужди, и с контакти с хората, с които могат да ги приложат на практика", подчерта председателят на Организационния комитет Махир Ходжич.
Изложбената част ще заема важно място в програмата и ще обхваща видеонаблюдение, контрол на достъпа, сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи, киберсигурност, както и решения за интелигентни сгради и градове. Чрез демонстрации на продукти и разговори с представители на компаниите посетителите ще могат да се запознаят с възможностите на отделните системи, да сравнят наличните решения и да обсъдят приложението им в собствените си проекти. За производителите и дистрибуторите участието в изложението ще бъде възможност да представят своите продукти и услуги пред професионални купувачи и партньори от българския и регионалния пазар.
Конферентната програма ще бъде открита от Andrew Burnett, главен технологичен директор на Milestone Systems, с лекцията "Making the Right Choices in the AI Era". Той ще говори за отговорното внедряване на изкуствения интелект, развитието на видеонаблюдението към възможности за прогнозиране и ролята на човешката преценка при вземането на решения в областта на сигурността. Приложението на изкуствения интелект, интернет на нещата, облачните платформи и безжичните технологии в интегрираните решения за сигурност ще представи и Theodor Makedonsky, директор на Alarm automatika в България.
Една от темите през първия ден ще бъде сигурността на интелигентните градове. Панелът "The Brain of the City" ще постави на обсъждане въпроса как интернет на нещата (IoT), изкуственият интелект и видеоаналитиката могат да бъдат интегрирани за по-безопасни обществени пространства при гарантиране на неприкосновеността на личния живот и защитата на данните. Програмата ще обхване и сигурността на веригите за доставки с акцент върху защитата на товарите при транспортиране през Югоизточна Европа.
През втория ден вниманието ще бъде насочено към пожарната безопасност и устойчивостта на критичната инфраструктура. В рамките на панела "Beyond Fire Alarms" експерти ще обсъдят интеграцията на системите за откриване на пожар, евакуация и комуникация при извънредни ситуации. Отделна дискусия ще бъде посветена на защитата на обекти, системи и услуги, чието непрекъснато функциониране е от ключово значение за обществото и икономиката.
Чрез тези теми форумът ще свърже въпросите на техническата сигурност и киберсигурността, показвайки как цифровите рискове могат да имат преки последици във физическата среда. Допълнителна стойност към изложбената програма ще добавят B2B срещите с възможност за предварително уговаряне чрез официалната платформа за делови контакти. Така посетителите и изложителите ще могат да планират преки разговори за доставки, дистрибуция, интеграция на системи и бъдещо бизнес сътрудничество.
Повече информация за събитието, възможностите за участие и регистрацията е достъпна на официалния уебсайт: www.bulgariansecuritysummit.com.
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