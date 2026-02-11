Изкуственият интелект вече е достигнал ниво, при което може да влияе върху общественото мнение по политически въпроси толкова ефективно, колкото и човек - и това изненадващо не тревожи повечето хора. Ново проучване в САЩ показва, че за гражданите няма особено значение дали даден аргумент е създаден от експерт или от изкуствен интелект, стига той да е убедителен и добре формулиран.

Изкуственият интелект

Резултатите са публикувани в научното издание PNAS Nexus и се базират на анкета сред 1601 американци. На участниците са били представени текстове по ключови теми от държавната политика, сред които геоинженеринг, внос на лекарства, възнагражденията на спортисти-студенти и отговорността на социалните мрежи. Всички текстове са били генерирани от изкуствен интелект, но са били обозначени по различен начин - като създадени от ИИ, написани от експерт-човек или без посочване на авторство.

Проучването показва, че средно тези съобщения са променяли нагласите на анкетираните с близо 10% по 100-точкова скала - независимо от това кой е посочен като техен автор. Макар 92% от участниците да са повярвали на обозначеното авторство, самият етикет почти не е повлиял върху оценката за точност на аргументите, желанието те да бъдат споделяни или степента, в която променят мнението по даден въпрос.

Интересното е, че резултатите са сходни независимо от политическите възгледи, образованието или познанията за изкуствения интелект. Само при по-възрастните участници се наблюдава леко по-негативно отношение към текстове, обозначени като създадени от ИИ, но ефектът е минимален. Според авторите това означава, че самото маркиране на съдържанието като генерирано от изкуствен интелект не е ефективна бариера срещу влиянието му върху общественото мнение.

Изводите поставят сериозни въпроси пред институциите и платформите в условията на бързото развитие на генеративните технологии. Докато прозрачността остава важна от етична гледна точка, изследването показва, че ще са необходими далеч по-комплексни подходи за ограничаване на дезинформацията и манипулирането на обществените нагласи, тъй като изкуственият интелект вече се конкурира успешно с човека в сферата на убеждаването.

