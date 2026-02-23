Ако съкратените и ощетени се превърнат в критична маса, тогава те могат да създадат свои организации

AI създава условия за по-широко обединение на работещите срещу корпоративни практики, възприемани като заплаха за доходите и сигурността им. И това може да придобие мащабни размери, ако се сбъднат прогнозите за милиони съкратени работни места.

В интервю за "Гардиън" Сарита Гупта, вицепрезидент по програмите за САЩ на Фондация "Форд" и съавтор на книгата "The Future We Need", заявява, че именно AI може да се окаже повратната точка. Според нея новите технологии изравняват усещането за уязвимост между различните категории служители - от складови работници до софтуерни инженери в Силициевата долина, чието представяне също се следи и оценява алгоритмично.

"Когато млад софтуерен инженер осъзнае, че е наблюдаван и оценяван по същата логика като работник в склад, класовите разделения започват да се размиват", посочва Гупта. По думите ѝ това създава предпоставки за по-мащабни работнически действия.

Данни на Economic Policy Institute показват, че над 50 милиона американци са желаели синдикално представителство през 2025 г., но не са успели да го получат. Междувременно проучвания сочат, че 71% от американците се опасяват, че AI ще остави "твърде много хора трайно без работа".

През 40-те години на XX век около 35% от американските работници са били членове на синдикати. Днес този дял е на исторически минимум след десетилетия на корпоративно лобиране, законодателни ограничения и отслабване на колективното договаряне.

На фона на една от най-тежките вълни от съкращения от 2009 г. насам, тревогата се усеща и сред бизнеса. След масов протест в Минесота, в който над 50 000 души напускат работните си места, десетки местни ръководители призовават за "незабавна деескалация на напрежението", предупреждавайки за сериозни икономически последици.

Дали недоволството ще се превърне в организирана сила зависи от способността на работниците да канализират страха от това да останат без работа в колективни действия.

Според Гупта посоката на технологичното развитие не е предопределена. AI може да задълбочи модела на свръхнаблюдение и оптимизация на труда, но може и да бъде използван за създаване на по-споделено благоденствие - ако правилата за неговото прилагане бъдат определяни с участието на самите работещи.

