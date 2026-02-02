Спукването на балона може да доведе до по-скоро положително развитие за широките слоеве на обществото, твърди Дийн Бейкър

Водещи технологични предприемачи често представят изкуствения интелект като технология, която ще доведе до безпрецедентно изобилие и ще повиши благосъстоянието дори на най-бедните слоеве на обществото. Според редица икономисти обаче реалните данни сочат различна тенденция - ИИ подкопава доходите на работещите и да създава икономически дисбаланси.

В нов анализ за Центъра за икономически и политически изследвания икономистът Дийн Бейкър посочва, че настоящите пазарни оценки на компаниите за изкуствен интелект са трудно обясними. За да се оправдаят, през следващите пет години трябва или да се реализира рязък и мащабен ръст на печалбите от ИИ, или печалбите на останалите американски корпорации да се сринат - и двата сценария изглеждат малко вероятни.

Въпреки това инвестициите в сектора продължават да нарастват, като според Бейкър ефектът вече се усеща върху доходите на работещите.

Данни показват, че в периода между 2013 г. и началото на пандемията делът на трудовите възнаграждения спрямо общото потребление в САЩ се е задържал между 75 и 76%. По време на пандемията този дял временно се увеличава заради държавните стимули и ръста на безработицата.

След кризата обаче не се наблюдава връщане към предишните нива. Напротив - през втората половина на 2025 г. делът спада под 72%.

"Това намаление означава около 1 трилион долара годишно потребление, което не е подкрепено от ръст на заплатите", отбелязва Бейкър.

Инвестициите в изкуствен интелект и създадените очаквания около него са част от причината за реално стагниращите заплати, на фона на повишаваща се обща консумация. Разликата се запълва от надути борсови оценки, рисков капитал и мащабни инвестиции в центрове за данни, свързани с изкуствения интелект. Този дисбаланс, равняващ се на около 3% от брутния вътрешен продукт, крие риск от икономически спад, особено ако инвестициите в ИИ рязко се свият.

Икономистът стига до извод, който влиза в остър контраст с оптимистичните прогнози на технологичните лидери - спукването на "балона" около изкуствения интелект може да се окаже по-скоро положително развитие за широките слоеве на обществото.

"Колкото по-скоро балонът се спука, толкова по-добре ще бъде за почти всички, с изключение на специалистите в ИИ сектора", заключава Дийн Бейкър.

