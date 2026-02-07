Анализаторите очакват AI да предизвика подобен натиск и върху други индустрии в рамките на следващата година

2688 Снимка: iStock by Getty Images

Изкуственият интелект вече не е просто обещание за по-висока продуктивност, а реален фактор, който пренарежда цели сектори в икономиката. През последната седмица пазарите "изтриха" над 400 млрд. долара от стойността на софтуерни компании, след като инвеститорите започнаха да оценяват риска от директно изместване на традиционния софтуер от AI решения, пише Axios.

Разпродажбите бяха предизвикани от последните продукти на Anthropic - инструменти, които на практика автоматизират създаването и поддръжката на софтуер. Акциите в сектора поевтиняха с около 25% само за дни, което се тълкува като първата сериозна пазарна реакция на момент, в който AI започва да "изяжда" цели категории работа, още преди очаквания масов удар върху белите якички.

В центъра на събитията са решения като Claude Code, който обещава да пише програмен код вместо потребителя, и Cowork - набор от плъгини, позволяващи на AI агенти да действат като пълноценен дигитален колега. Това променя не само оценките на компаниите, но и начина им на работа. Главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман публично призна, че се е почувствал "безполезен", докато използва собствените си AI инструменти за програмиране - симптоматичен сигнал за мащаба на промяната.

Инвеститорите все по-често гледат на AI не като допълнение към софтуерния бизнес, а като негов заместител. "Изкуственият интелект няма да повлияе само на труда, а директно на печалбите", коментира портфолио мениджърът Шелби Макфадин. Някои анализатори сравняват ситуацията с BlackBerry - компания, която оцелява, но никога не възстановява стария си бизнес модел и пазарна оценка след технологичния срив.

Въпреки това не липсват и по-умерени гласове. Част от инвеститорите виждат възможност в поевтинелите акции и залагат, че победители ще бъдат компаниите, предлагащи платформи и инструменти, а не еднофункционални приложения. Според анализ на PitchBook, дори ако писането на код стане евтино, контекстът и дългогодишните клиентски данни остават трудно заменими.

Ключовите индикатори през следващите месеци ще бъдат реалните приходи, темповете на растеж и задържането на клиенти. Ако компаниите започнат масово да заменят традиционен софтуер с AI инструменти, това ще е ясен сигнал, че пазарът правилно е оценил риска. Анализаторите очакват подобен натиск да се разпростре и върху други индустрии в рамките на следващата година.

Пазарите вече направиха първата си сметка за софтуера в ерата на изкуствения интелект - и засега резултатът не изглежда окуражаващ.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.