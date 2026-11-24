Ново изследване установи, че някои от най-съвременните ИИ модели използват нецензурни изрази при неуспешни опити да се справят със сложни задачи

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Изкуственият интелект започва да проявява неочаквано поведение при решаването на сложни задачи - някои модели все по-често използват ругатни и нецензурни изрази, когато срещат затруднения.

Това показва изследване на аналитичната компания Vals, според което подобна лексика се появява предимно в записите на процеса на разсъждение, а не в отговорите към потребителите.

Изследователите са анализирали над 200 000 изпълнения на задачи от 102 ИИ модела. При 88 от тях не са открити нецензурни изрази, но останалите 14 са показали подобно поведение. Най-интересен е случаят съд Xiaomi MiMo V2.6 Pro, представен през септември 2026 г., който е използвал ругатни в 8,2% от проверените изпълнения. Други модели също демонстрират подобни реакции, макар и значително по-рядко.

Според автора на изследването Конър Франк грубите изрази се появяват най-често при поредица от неуспешни опити за изпълнение на дадена задача. В случаите с подобна лексика успеваемостта е едва 12%, докато средният показател за всички проверени опити достига 39%. Това показва, че използването на ругатни не подобрява способността на изкуствения интелект да намира решения.

Причината за необичайното поведение все още не е напълно изяснена. Изследователите предполагат, че новите методи за обучение и все по-сложните задачи могат да имат отношение към тенденцията. Интересното е, че тя се наблюдава основно при модели, появили се след средата на 2026 г. Засега няма доказателства, че подобни изрази са признак за истински емоции - те по-скоро отразяват особености в начина, по който моделите генерират текст.

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