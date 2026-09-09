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Използването на AI инструменти от бизнеса е забавило ръста си през август. Това показват данни на платежната компания Ramp, която анализира разходите на около 70 000 компании. Според нейния AI Index 56% от клиентите ѝ са плащали за AI продукти през август. Това е само с 0,4 процентни пункта повече спрямо предходния месец.

Изкуственият интелект

Забавянето само по себе си не означава, че интересът към изкуствения интелект намалява. Подобна тенденция се наблюдава и през миналата година. Тогава ръстът на AI употребата почти спря между август и октомври, но се ускори отново в края на годината.

Новите данни обаче привличат внимание заради огромните инвестиции в AI инфраструктура. Големите технологични компании и разработчиците на водещи AI модели влагат стотици милиарди долари в центрове за данни и чипове. Тези инвестиции разчитат на очакването, че използването на AI ще продължи да расте достатъчно бързо и ще генерира приходи, които да ги оправдаят.

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Един от най-интересните показатели е разходът за AI на служител в най-активните 1% от компаниите в извадката на Ramp. Той е спаднал с почти 10% през август и е достигнал 7205 долара на служител.

Причината може да е частично сезонна. Август е период на отпуски и активността в много компании традиционно намалява. Има обаче и друг фактор - поевтиняването на AI моделите. Средната цена на милион токени е спаднала до 0,68 долара. През март тя е достигала 1,15 долара. OpenAI и Anthropic вече предлагат по-ниски цени, а това означава, че компаниите могат да използват AI повече, без разходите им да растат със същия темп.

Това обаче създава проблем за компаниите, които разработват AI моделите. Спадът на цените трябва да бъде компенсиран от значително по-голям обем на използване. Данните на Ramp показват, че засега увеличаването на обема не е достатъчно, за да компенсира намалението на цените.

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Част от компаниите избират и по-стари и по-евтини модели вместо най-новите системи с по-висока цена. Това може да ограничи приходите от най-мощните модели. Данните на Ramp не могат да се приемат като представителни за целия бизнес сектор. Клиентите на компанията са по-технологично ориентирани от средната компания.

Проучване на Бюрото за преброяване на населението на САЩ показва значително по-ниско ниво на използване. Към 23 август само 22% от компаниите в страната са заявили, че използват AI. Това показва, че въпреки огромното внимание към изкуствения интелект, технологията все още не е достигнала до голяма част от бизнеса.

В същото време използването на AI се увеличава в определени области. Особено бързо се разпространяват инструментите за програмиране с AI агенти. Те позволяват на разработчиците да възлагат по-сложни задачи на моделите, което води до по-голямо потребление на токени.

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Друг интересен показател е използването на платформи за работа с отворени модели. Само 6,4% от компаниите, които са харчили средства за AI през август, са използвали платформи за предоставяне на модели и inference услуги. Делът им расте, но засега недостатъчно бързо, за да промени съществено пазара.

Според Ара Харазян, икономист в Ramp, конкуренцията между OpenAI и Anthropic прави AI по-достъпен за компаниите.

"Конкуренцията между OpenAI и Anthropic прави AI по-достъпен, а също така намалява цената за крайния корпоративен потребител. Не само цената пада, но намаляват и разходите на най-големите 1% от компаниите, от които пазарът очакваше голяма част от бъдещия растеж", коментира Харазян.

Това може да обясни и защо AI компаниите все повече се насочват към нетехническите потребители. Те се опитват да превърнат AI инструментите в част от ежедневната работа на много по-широк кръг служители.

Засега няма достатъчно данни, за да се каже дали спадът през август е временен ефект заради летния сезон или знак за по-сериозно забавяне.

За бизнеса по-евтиният AI е добра новина. За компаниите, които инвестират огромни средства в разработването на модели и изграждането на инфраструктура, ситуацията е по-сложна. Ако потреблението не нараства достатъчно бързо, по-ниските цени могат да ограничат приходите точно в момент, когато инвестициите в AI достигат рекордни мащаби.

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