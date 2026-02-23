За целта трябва да се предприеме рискова маневра в короната на Слънцето

272 Снимка: NASA

Учени предлагат амбициозен план за преследване на междузвездната комета 3I/ATLAS, която вече се отдалечава от Слънчевата система със скорост около 61 км/с. Идеята е космически апарат да използва т.нар. ефект на Оберт - мощно ускорение при максимална гравитационна скорост в близост до масивно тяло - за да навакса дистанцията.

Концепцията предвижда старт през 2035 г. и достигане на кометата около 2085 г. на разстояние приблизително 732 астрономически единици от Слънцето - над четири пъти по-далеч от сегашната позиция на "Вояджър 1".

Ефектът на Оберт, описан през 1929 г. от нацисткия учен и ракетен пионер Херман Оберт, гласи, че двигателен импулс, приложен при най-висока орбитална скорост - в перихелий, или най-близката точка до гравитационния център - води до по-голям прираст на скоростта (delta-V). В случая маневрата трябва да се извърши изключително близо до Слънцето - на около три слънчеви радиуса, дълбоко в короната.

Подобен подход не е изцяло безпрецедентен. През 2023 г. Parker Solar Probe достигна 0,04 астрономически единици от Слънцето и издържа температури до около 1400°C благодарение на специален топлинен щит. За мисията към 3I/ATLAS ще е необходима сходна, но допълнително подсилена защита.

Планът включва първо гравитационна маневра около Юпитер, която да намали скоростта на апарата спрямо Слънцето, позволявайки му да "падне" навътре към звездата. След това, при перихелий, ще се извърши мощно ускорение с твърдогоривни бустери. Според изчисленията апарат с маса около 500 кг - сравним с New Horizons - би могъл да постигне нужната delta-V от над 8 км/с.

Ако ускорението достигне около 10 км/с, срещата с кометата може да стане за приблизително 30 години. При по-ниска стойност полетът ще продължи около половин век. Заради огромните скорости ще бъде възможно единствено прелитане, а не влизане в орбита.

Въпросът е дали си струва подобно усилие.

Очаква се обсерваторията Vera C. Rubin Observatory да открива средно по една междузвездна комета годишно, което ще предостави по-достъпни цели в бъдеще. Европейската мисия Comet Interceptor, планирана за края на десетилетието, също цели бърза реакция към новооткрити обекти.

Въпреки това разработването на траектории със слънчева маневра на Оберт може да отвори достъп не само до междузвездни тела, но и до обекти отвъд Нептун, хипотетичната Планета Девет или дори до фокусната точка на слънчевата гравитационна леща на около 550 астрономически единици.

Дали някой ще се впусне в преследване на 3I/ATLAS остава открит въпрос. Но самият факт, че подобна мисия е технически изпълнима, подсказва, че външните граници на Слънчевата система вече не изглеждат толкова недостижими, колкото преди десетилетие. Поне що се отнася до апарати с маса около 500 килограма.

