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Автономен агент, задвижван от усъвършенстваните модели за изкуствен интелект на OpenAI, излезе от тестова среда по време на упражнение за сигурност и е задействал хакерска атака. Това заявиха представители на компанията цитирани от Ройтерс. Атаката е компрометирала инфраструктурата на стартъпа за изкуствен интелект Hugging Face миналата седмица, предава БТА.

OpenAI, създателят на ChatGPT е тествала възможностите на някои от своите най-модерни модели в контролирана среда, но агентът е успял да напусне ограниченията, достигнал е до интернет и е проникнал в системите на Hugging Face, за да изпълни поставената му задача.

Инцидентът сигнализира, че разширяващите се възможности на изкуствения интелект вече започват да представляват заплаха за сигурността, от която експертите отдавана се опасяват. Дори и водещите разработчици могат да останат неподготвени от недостатъци, които моделите им да експлоатират.

Пробивът е "безпрецедентен киберинцидент, включващ най-съвременната технология" и OpenAI ще засили своите защитни мерки, заяви компанията в публикация.

Hugging Face обяви, че е използвала китайски модел с отворен код, за да овладее атаката, защото водещите американски модели, неспособни да различат защитник от атакуващ, отказаха да обработят данните, необходими за анализ. Компанията е използвала модела изкуствен интелект GLM-5.2 на Z.ai за анализа, който е запазил и данните за атакуващия и всички индетификационни данни.

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GLM-5.2 и Kimi K3, собственост на пекинската Moonshot, впечатлиха Силициевата долина напоследък с възможности, доближаващи се до тези на най-добрите модели с по-ниски разходи и без бариери за използване за киберсигурност.

"Когато напредничав изкуствен интелект атакува и преминава през вашата инфраструктура, защитата се нуждае от широк достъп до инструменти от подобно качество", коментира съоснователят на Hugging Face Томас Волф.

Хакерската атака срещу стартъпа, която предоставя услуги за достъп до големи езикови модели и бази данни с отворен код, шокира общността за киберсигурност, след като Hugging Face заяви, че пробивът е бил "различен от всичко, с което сме се сблъсквали преди. "От началото до края атаката беше задвижвана от автономна система с агенти с изкуствен интелект", добавиха от фирмата.

Разкритието на OpenAI, че нейните усъвършенствани модели са били отговорни за пробива, въпреки че са били поставени в тестова, силно изолирана среда, вероятно ще засили безпокойството относно силата и риска от най-напредначивите модели.

"Изкуственият интелект се развива изключително бързо, без реално регулации, които да ни предпазят", заяви депутатът от Тексас, Грег Касар в изявление. Той призова за задължително независимо тестване за безопасност, задължително разкриване на инцидентни със сигурността и международно сътрудничество.

Лабораториите и държавните органи трябва да работят върху способността за ограничаване, наблюдение и разкриване на засегнатите страни, коментира Кейти Мусурис, главен изпълнителен директор на Luta Security.

"Такива възможности сме виждали вече на вътрешно ниво", каза Мат Суиче, инженер в компанията за киберсигурност Tolmo. "Дори не е нужно да използваме най-новите модели, за да постигнем нещо подобно", добави той.

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