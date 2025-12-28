Лазерната ПВО система "Железен лъч" за първи път застъпи на бойно дежурство, обяви Израел. Разработена от компанията Rafael Advanced Defense Systems, системата е доставена на израелските военновъздушни сили и ще бъде интегрирана в многослойната отбранителна мрежа на страната редом с "Железния купол", "Прашката на Давид" и "Ароу".

Какво представляват системите за противовъздушна отбрана на Израел
Виж още Какво представляват системите за противовъздушна отбрана на Израел

По време на церемония в обект на Rafael министърът на отбраната Израел Кац определи момента като "исторически", подчертавайки, че това е първият случай в света, в който високoенергийна лазерна система за прихващане достига оперативна зрялост. По думите му "Железен лъч" променя правилата на играта и изпраща ясно послание към противниците на Израел да не подценяват способностите на страната.

Системата вече е доказала ефективността си при изпитания, по време на които успешно е прехващала ракети, минометни снаряди и дронове. Генералният директор на Министерството на отбраната Амир Барам заяви, че доставката бележи прехода от разработка към серийно производство и е начало на по-широка технологична трансформация. Той отбеляза, че "Железен лъч" ще подобри значително както отбранителните способности на Израел, така и икономическия баланс между заплахите и средствата за тяхното неутрализиране, тъй като лазерното прихващане е значително по-евтино от използването на ракети-прехващачи.

Командирът на израелските военновъздушни сили генерал-майор Томер Бар описа въвеждането на системата като емоционален и важен момент, определяйки лазерното оръжие като ключов нов елемент в противовъздушната отбрана, чиято ефективност вече е била доказана в реални бойни условия.

Главният изпълнителен директор на Rafael Йоав Турджеман заяви, че компанията се гордее с доставката на "най-модерната лазерна система в света" за борба с въздушни заплахи и подчерта, че дори по време на интензивни бойни действия технологията е показала впечатляващи резултати.

Системата е известна и с името "Ор Ейтан" в памет на капитан Ейтан Остер, израелски офицер, загинал в бой в Южен Ливан. По време на церемонията баща му, който е сред разработчиците на системата, произнесе традиционната молитва "Шехехеяну", отбелязваща значими и нови моменти, придавайки на събитието и силно личен и символичен заряд.

ИЗБРАНО
Мъск зачерта познатия икономически модел: Не пестете за старост, парите няма да имат значение Днес
Мъск зачерта познатия икономически модел: Не пестете за старост, парите няма да имат значение
24564
Седем години кошмар и едно епично завръщане: Джони Деп триумфира отново Лайф
Седем години кошмар и едно епично завръщане: Джони Деп триумфира отново
9274
Невероятен мач! Талантът Гавалюгов избухна с 37 точки в САЩ Корнер
Невероятен мач! Талантът Гавалюгов избухна с 37 точки в САЩ
6955
Банките са приели 150 тона монети и банкноти за първите дни на еврото у нас Бизнес
Банките са приели 150 тона монети и банкноти за първите дни на еврото у нас
3236
Изгубен акт за раждане, вероятно рождено име, неясна причина за смъртта Impressio
Изгубен акт за раждане, вероятно рождено име, неясна причина за смъртта
8139
Как ще се промени пътуването със самолет през 2026 г.? Trip
Как ще се промени пътуването със самолет през 2026 г.?
6478
Ресторантът в Сентръл парк, който Джон Ленън посещавал отново и отново Вкусотии
Ресторантът в Сентръл парк, който Джон Ленън посещавал отново и отново
11187