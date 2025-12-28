Израел e първата страна в света с действаща лазерна ПВО система
Системата "Железен лъч" застъпи на бойно дежурство
Лазерната ПВО система "Железен лъч" за първи път застъпи на бойно дежурство, обяви Израел. Разработена от компанията Rafael Advanced Defense Systems, системата е доставена на израелските военновъздушни сили и ще бъде интегрирана в многослойната отбранителна мрежа на страната редом с "Железния купол", "Прашката на Давид" и "Ароу".
По време на церемония в обект на Rafael министърът на отбраната Израел Кац определи момента като "исторически", подчертавайки, че това е първият случай в света, в който високoенергийна лазерна система за прихващане достига оперативна зрялост. По думите му "Железен лъч" променя правилата на играта и изпраща ясно послание към противниците на Израел да не подценяват способностите на страната.
Системата вече е доказала ефективността си при изпитания, по време на които успешно е прехващала ракети, минометни снаряди и дронове. Генералният директор на Министерството на отбраната Амир Барам заяви, че доставката бележи прехода от разработка към серийно производство и е начало на по-широка технологична трансформация. Той отбеляза, че "Железен лъч" ще подобри значително както отбранителните способности на Израел, така и икономическия баланс между заплахите и средствата за тяхното неутрализиране, тъй като лазерното прихващане е значително по-евтино от използването на ракети-прехващачи.
Командирът на израелските военновъздушни сили генерал-майор Томер Бар описа въвеждането на системата като емоционален и важен момент, определяйки лазерното оръжие като ключов нов елемент в противовъздушната отбрана, чиято ефективност вече е била доказана в реални бойни условия.
Главният изпълнителен директор на Rafael Йоав Турджеман заяви, че компанията се гордее с доставката на "най-модерната лазерна система в света" за борба с въздушни заплахи и подчерта, че дори по време на интензивни бойни действия технологията е показала впечатляващи резултати.
Системата е известна и с името "Ор Ейтан" в памет на капитан Ейтан Остер, израелски офицер, загинал в бой в Южен Ливан. По време на церемонията баща му, който е сред разработчиците на системата, произнесе традиционната молитва "Шехехеяну", отбелязваща значими и нови моменти, придавайки на събитието и силно личен и символичен заряд.