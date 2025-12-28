38113 Снимка: Rafael

Лазерната ПВО система "Железен лъч" за първи път застъпи на бойно дежурство, обяви Израел. Разработена от компанията Rafael Advanced Defense Systems, системата е доставена на израелските военновъздушни сили и ще бъде интегрирана в многослойната отбранителна мрежа на страната редом с "Железния купол", "Прашката на Давид" и "Ароу".

По време на церемония в обект на Rafael министърът на отбраната Израел Кац определи момента като "исторически", подчертавайки, че това е първият случай в света, в който високoенергийна лазерна система за прихващане достига оперативна зрялост. По думите му "Железен лъч" променя правилата на играта и изпраща ясно послание към противниците на Израел да не подценяват способностите на страната.

Системата вече е доказала ефективността си при изпитания, по време на които успешно е прехващала ракети, минометни снаряди и дронове. Генералният директор на Министерството на отбраната Амир Барам заяви, че доставката бележи прехода от разработка към серийно производство и е начало на по-широка технологична трансформация. Той отбеляза, че "Железен лъч" ще подобри значително както отбранителните способности на Израел, така и икономическия баланс между заплахите и средствата за тяхното неутрализиране, тъй като лазерното прихващане е значително по-евтино от използването на ракети-прехващачи.

Командирът на израелските военновъздушни сили генерал-майор Томер Бар описа въвеждането на системата като емоционален и важен момент, определяйки лазерното оръжие като ключов нов елемент в противовъздушната отбрана, чиято ефективност вече е била доказана в реални бойни условия.

Главният изпълнителен директор на Rafael Йоав Турджеман заяви, че компанията се гордее с доставката на "най-модерната лазерна система в света" за борба с въздушни заплахи и подчерта, че дори по време на интензивни бойни действия технологията е показала впечатляващи резултати.

Системата е известна и с името "Ор Ейтан" в памет на капитан Ейтан Остер, израелски офицер, загинал в бой в Южен Ливан. По време на церемонията баща му, който е сред разработчиците на системата, произнесе традиционната молитва "Шехехеяну", отбелязваща значими и нови моменти, придавайки на събитието и силно личен и символичен заряд.

