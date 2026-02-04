438 Снимка: US Army

Израелската компания за военни технологии Elbit Systems публикува нови кадри от изпитания на своята система за активна защита Iron Fist, на които се вижда как тя успешно поразява дронове и различни противотанкови заплахи по време на полеви демонстрации. Видеото беше разпространено на 29 януари и идва на фона на засиления интерес на САЩ към модерни системи за защита на бронирана техника.

Американската армия планира да оборудва бойните машини M2A4 Bradley със системата, като след модернизацията те ще получат обозначението M2A4E1. Първите тестове на Iron Fist за програмата Bradley започват още през 2016 г., а две години по-късно системата е избрана за внедряване, въпреки първоначални забавяния.

Вижте как изглежда бойната машина Bradley >> >> >>

Кадрите показват как Iron Fist прихваща и унищожава малки дронове и безпилотни летателни апарати с фиксирано крило по време на полет. Освен това системата демонстрира способности за противодействие срещу реактивни противотанкови гранати, управляеми противотанкови ракети, както и срещу кинетични противотанкови снаряди - твърди метални проектили, движещи се с изключително висока скорост.

От Elbit Systems посочват, че Iron Fist се предлага в различни конфигурации - олекотена версия за бойни машини на пехотата, бронетранспортьори и логистични платформи, както и по-тежка версия, предназначена за основни бойни танкове. Системата използва т.нар. "blast interceptor", който неутрализира заплахата, без да задейства бойната ѝ глава.

Iron Fist представлява активна защитна система, предназначена да прихваща и унищожава противотанкови оръжия още във въздуха, преди да достигнат защитаваното превозно средство. Тя разчита на комбинация от радарни и инфрачервени сензори за откриване и проследяване на заплахите, след което изстрелва малък високoексплозивен прехващач за тяхното унищожаване.

Доскоро Iron Fist се асоциираше основно с противодействие срещу реактивни гранати и управляеми противотанкови ракети. Новите демонстрации обаче показват разширени способности за борба с дронове - отражение на нарастващата роля на безпилотните системи в съвременните конфликти.

Интересът към системата нараства и в Съединените щати. Elbit Systems вече е сключила договор на стойност 228 млн. долара с General Dynamics Ordnance and Tactical Systems за доставка на Iron Fist за бойните машини Bradley. Договорът, обявен официално от американското правителство през септември 2025 г., е със срок от три години.

Iron Fist осигурява 360-градусова защита срещу широк спектър от заплахи, включително противотанкови ракети, безпилотни летателни апарати, баражиращи боеприпаси и кинетични танкови снаряди, както в открит терен, така и в сложна градска среда. Системата се отличава с компактни размери, ниско тегло и ограничени изисквания към електрозахранването.

Системата вече е избрана от Израелските отбранителни сили, както и от няколко армии от НАТО и други международни партньори, за използване върху различни бойни платформи. Това е третият път, в който Iron Fist е избрана от американската армия.

Според президента и главен изпълнителен директор на Elbit Systems Безалел (Буци) Махлис, системата продължава да доказва своето технологично предимство и да повишава защитата и оцеляването на военнослужещите в реални бойни условия.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.