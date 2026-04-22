Учени от Масачузетския технологичен институт откриват спад в когнитивната активност при ползване на чатботове

Снимка: iStock by Getty Images

Ново изследване на учени от Масачузетски технологичен институт повдига сериозни въпроси за влиянието на изкуствения интелект върху човешкото мислене. Данните сочат, че използването на чатботове като ChatGPT може да отслабва когнитивните способности, предава Futurism.

Екипът, ръководен от изследователя Наталия Космина, е проследил мозъчната активност на 54 студенти чрез електроенцефалограма. Участниците са разделени в три групи. Едната използва ChatGPT, втората търси информация чрез Google без AI обобщения, а третата разчита само на собствените си знания. В продължение на три месеца всички пишат по едно есе месечно, а част от тях сменят подхода си в четвъртия месец.

Резултатите показват, че студентите, използвали ChatGPT, "постоянно се представят по-слабо на невронно, езиково и поведенческо ниво". Учените отчитат и намалена мотивация с всяко следващо есе.

"Мозъкът не заспа, но имаше значително по-ниска активност в зоните, свързани с креативността и обработката на информация", казва Наталия Космина в интервю за Би Би Си.

Участниците, използвали изкуствен интелект, изпитват трудности да цитират собствените си текстове. Това съвпада с други изследвания, според които използването на AI може да влоши запаметяването. Поставя се и въпросът за оригиналността. Преподавател, участвал в проучването, отбелязва, че част от есетата са толкова сходни, че създават впечатление, че студентите са работили заедно.

Подобни резултати се вписват в по-широка тенденция. Учени предупреждават, че честото използване на чатботове може да доведе до т.нар. "ефект на бавното прегряване". При него хората постепенно прехвърлят мисловни задачи към машините и губят част от интелектуалните си умения.

Друго изследване на Пенсилвански университет показва, че участниците често избират да използват ChatGPT, дори когато не е необходимо. Изследователите наричат това явление "когнитивна капитулация".

Потребители също изразяват притеснения. Част от тях твърдят, че инструментите с изкуствен интелект отслабват креативността и способността за изразяване на сложни идеи. Много тийнейджъри описват технологията като пристрастяваща и вредна за концентрацията.

Въпреки нарастващите данни, ефектите на изкуствения интелект върху човешкия мозък остават слабо изяснени. Темата се очертава като ключова за бъдещето на технологиите и образованието. "Мозъкът ни обича кратките пътища", предупреждава Космина.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.