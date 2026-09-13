Моделът „Геран-5“ с реактивен двигател доказва, че руските въоръжени сили също са способни на иновации

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Един безпилотен летателен апарат е поразил щабквартирата на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) — това е първият пряк удар на дрон по правителствена сграда в Киев. Още стотици безпилотни летателни апарати са подпалили складове и са парализирали работата на украинските пристанища.

Новите руски реактивни дронове "Геран-4" и "Геран-5" през последните седмици атакуват украински градове много по-често от предшествениците си с винтови двигатели, заобикаляйки системите за противовъздушна отбрана.

Въпреки че Украйна е постигнала успехи в разработването на собствени отбранителни технологии, новите безпилотни летателни апарати показват, че Русия също може да разработва, усъвършенства и разгръща нови видове оръжия в голям мащаб, пише в. "Файненшъл Таймс".

"Те насочват всичките си усилия, ресурси, средства и таланти към развитието именно на тази система. Те постоянно я усъвършенстват и я изпитват в бойни условия, за да доведат тази технология до съвършенство", казва Екатерина Бондар от Центъра за стратегически и международни изследвания.

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Според данни на западни експерти по сигурността и източник, близък до Кремъл, руските възможности в областта на безпилотните летателни апарати са се подобрили до такава степен, че тази година Техеран се е обърнал към Москва с молба да предостави съвременни безпилотни летателни апарати "Геран" за използване във войната срещу Израел и САЩ.

Първият безпилотен летателен апарат "Геран-1" — модернизирана версия на разработените в Иран дронове "Шахед" — носеше бойна глава с тегло до 20 кг и развиваше максимална скорост от 185 км/ч.

Реактивният "Геран-5", който за първи път беше приет на въоръжение от Русия през януари тази година, може да лети със скорост до 600 км/ч на разстояние до 1000 км и да носи бойна глава с тегло 90 кг.

Докато "Геран-4" използва по-аеродинамична версия на оригиналния планер, "Геран-5" има нова конструкция, по-близка до тази на крилата ракета.

Модернизацията излиза извън рамките на скоростта и формата: по-старите "Герани" имаха примитивна система за насочване, докато новите варианти са оборудвани с термовизионни камери и системи за насочване с изкуствен интелект, руски антени за противодействие на смущенията и китайски модеми за клетъчна радио мрежа.

"Руският оператор лети на височина 2-5 км, открива целта, заснема я с камера, след което "Шахед" автоматично нанася удар", казва Серхий Бескрестнов, съветник на министъра на отбраната на Украйна. Той отбелязва, че в момента почти всички реактивни безпилотни летателни апарати са оборудвани с такива камери.

Централизираното производство позволи на Кремъл да адаптира дроновете, да отчита обратната връзка от бойното поле и бързо да внедрява нови модели.

Дроновете струват многократно по-евтино от ракетите, които съставляваха основата на предишните въздушни кампании на Москва.

"Русия успя да създаде нова голяма производствена линия от нулата, защото това е технологично много по-лесно, отколкото производството, например, на танкове, за което са необходими огромни, уникални и скъпи машини", заяви Руслан Пухов, директор на московския "Център за анализ на стратегии и технологии".

Масовото производство също ускори иновациите. "Те, по същество, пропуснаха дългия период на тестване, който обикновено присъства във всеки процес на разработка на военна техника. Всяка промяна незабавно се внедряваше в системите и се изпращаше директно на бойното поле, а ако нещо не работеше, те просто го поправяха в хода на работата, без да променят производството", — каза Пухов.

Украйна прехваща едва около 60% от реактивните дронове, докато при други видове летателни апарати обикновено успява да прехване 90-95%.

Масовото разгръщане на най-новите модели се оказа изненада за украинските чиновници и производители. Те заявиха, че се е очаквало Москва да се съсредоточи върху по-малко мощния дрон "Геран-3", развиващ скорост от около 300 км/ч, а не върху по-бързите и с по-голям обсег "Геран-4" и "Геран-5".

"Беше трудно да се предвиди как ще се развият тези планове", признава представител на компанията Wild Hornets, производител на популярния дрон-прехващач "Стинг".

В момента Wild Hornets завършва разработката на нов прехващач за реактивни боеприпаси, чието серийно производство се очаква да започне скоро.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че 67 украински компании работят върху начини за унищожаване на новите "Герани".

Успехите на Украйна в прехващането на остарелите руски безпилотни летателни апарати подтикнаха Москва към това, което военният анализатор Конрад Музика нарича "круизеризация" на своите безпилотни летателни апарати.

Новите дронове летят със скорости и на височини, които заличават границата между безпилотен летателен апарат и крилата ракета. "Скоро вероятно ще видим как тези дронове ще притежават способности за невидимост, а това означава, че тяхното производство, закупуване и използване ще станат още по-скъпи, но и унищожаването им също ще струва повече", каза Музика.

Новите дронове са по-скъпи и по-сложни за изстрелване от предишните модели, но остават по-евтини от крилатите ракети "Калибр" и Х-101.

Кремъл ги използва заедно с евтините крилати ракети-дронове "Бандерол" в новата си кампания срещу складове, логистични центрове и украински пристанища на Черно море.

Според военния анализатор Александър Коваленко, в началото на септември един "Бандерол" е прелетял в посока Одеса на височина едва 20 метра над морското равнище.

Според прокремълските медии руските изтребители Су-25 също могат да разгръщат дронове "Геран-5" извън обсега на украинската противовъздушна отбрана.

"Наблюдаваме технологичен преход от скъпоструващо оръжие към серийно произвеждано, прецизно и универсално оръжие, способно да изпълнява бойни задачи в рамките на комбинирани и групови удари", заяви Александър Степанов, военен експерт от РАНХиГС.

Западните страни могат да забавят производството на новите "Герани" и "Бандероли", като насочат вниманието си към доставките на китайски реактивни двигатели, заяви Фабиан Хофман от Норвежкия институт за отбранителни изследвания.

Но ако Русия запази сегашния темп и достъпа си до чуждестранни технологии за двигателни установки, тя "може бързо да се превърне в най-големия производител на евтини крилати ракети в света", — добави Хофман.

Според Пухов, докато Украйна не намери ефективен начин да сваля новите дронове "Геран", воденето на въздушна война на големи разстояния може отново да се обърне в полза на Русия. "Украйна не произвежда собствени противовъздушни ракети, а това не е същото като дрон. Такова нещо не се произвежда в гаража", допълва той.

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