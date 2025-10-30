Ново проучване на Университета в Бирмингам показва, че богатите на флаваноли храни и напитки неутрализират негативния ефект от продължителното седене

214 Снимка: Shutterstock

Заседналият начин на живот често е наричан "новото тютюнопушене" заради широката му разпространеност и множеството рискове за здравето, които носи. За първи път обаче учени от Великобритания откриха, че флаванолите, съдържащи се в какаото, могат ефективно да блокират вредните му ефекти върху кръвоносните съдове.

Продължителното седене нарушава функцията на съдовата система, което от своя страна повишава риска от развитие на сърдечносъдови заболявания като инфаркт и инсулт.

В търсене на решение изследователи от Университета в Бирмингам са провели експеримент, за да проверят дали флаванолите - съединения с доказан положителен ефект върху сърдечносъдовата система - могат да предпазят артериите.

В проучването са участвали 40 здрави млади мъже на възраст между 18 и 45 години, разделени на две групи според физическата им подготовка - с висока и с ниска спортна форма. След това всяка група е била разделена на две. Половината от участниците са консумирали какаова напитка с високо съдържание на флаваноли (695 мг), а другата половина - напитка с много ниска концентрация (5.6 мг). Всички те е трябвало да останат в седнало положение в продължение на два часа.

За да оценят състоянието на кръвоносните съдове, учените са използвали метод, известен като поточно-медиирана дилатация (FMD), който измерва способността на артериите да се разширяват.

Резултатите се оказали категорични. Както при физически активните, така и при по-малко активните участници, консумирали напитката с висока доза флаваноли, не е регистрирано влошаване на съдовата функция. За разлика от тях, при мъжете, приели напитката с ниско съдържание на флаваноли, е наблюдавано намаляване на еластичността на артериите, повишаване на диастолното кръвно налягане и влошено кръвоснабдяване на мускулите.

"Нашият експеримент показва, че добрата физическа форма сама по себе си не предпазва от временното увреждане на съдовата функция, причинено от седенето. Важното е, че след прием на напитка, богата на флаваноли, и двете групи запазиха състоянието на артериите си непроменено", коментира съавторът на изследването Сам Лукас.

Това е първото проучване, което доказва, че приемът на флаваноли има защитен ефект върху артериите независимо от изходното физическо състояние на човека.

Учените напомнят, че какаото не е единственият източник на тези полезни съединения. Флаваноли се съдържат в изобилие и в ябълките, сливите, горските плодове, ядките, зеления и черния чай, както и в червеното вино, доматите и прасковите.

"Като се има предвид колко разпространен е заседналият начин на живот, консумацията на храни и напитки, богати на флаваноли, може да бъде добър начин за поддържане на дългосрочно здраве. Разбира се, това трябва да се комбинира с прекъсване на периодите на неактивност с кратки разходки", заключава друг от авторите, Катарина Рендейро. Проучването е публикувано в списание Journal of Physiology.

