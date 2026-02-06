Въпреки добрите си контакти, сексуалният престъпник е направил само няколко милиона от технологичния сектор

32 Снимка: Getty Images

Новоразсекретени имейли на Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) хвърлят допълнителна светлина върху технологичните инвестиции на Джефри Епстийн и контактите му с някои от най-влиятелните фигури в Силициевата долина, пише Wired. Документите показват, че въпреки близките си отношения с милиардери като Питър Тийл и Илон Мъск, компрометираният финансист е реализирал сравнително малко сделки и е пропуснал възможности, които биха могли да му донесат стотици милиони долари.

През 2010 г. Епстийн признава в имейл, че няма достъп до водещи рискови фондове и че "Силициевата долина е друг свят". Само няколко години по-късно обаче той вече кореспондира с фигури като Илон Мъск, Сергей Брин, Бил Гейтс и Рийд Хофман, а през 2016 г. се хвали, че има "много приятели в Силициевата долина".

Според документите Епстийн е използвал тези контакти, за да инвестира както в рискови фондове, така и директно в компании като Coinbase. Въпреки това източник, запознат с мисленето му, коментира, че "той не беше много добър в технологичните инвестиции" и че това "вероятно не беше неговият свят".

Един от най-близките му контакти в технологичния сектор е съоснователят на PayPal и Palantir - Питър Тийл. Двамата са си разменяли десетки имейли от 2014 г. насам и са се срещали поне осем пъти до 2017 г. Епстийн е канил Тийл на вечеря с личности като Ноам Чомски и Уди Алън и му е предлагал срещи с политически фигури.

Контактите с Тийл се оказват финансово изгодни за Епстийн. През 2015-2016 г. той се ангажира да инвестира 40 млн. долара във Valar Ventures, фонд, съоснован от Тийл. По данни на New York Times инвестицията е нараснала до около 170 млн. долара към миналата година.

Най-успешната директна инвестиция на Епстийн в технологии изглежда е в Coinbase. През 2014 г. той инвестира 3 млн. долара при оценка от 400 млн. долара. През 2018 г. продава половината от дела си на Blockchain Capital за 15 млн. долара. Крипто-борсата днес има пазарна капитализация от около 49 млрд. долара. Не е ясно дали наследството на Епстийн е задържало останалата част от дяла до IPO-то.

Същевременно документите показват и значителни загуби. Епстийн е бил "основен инвеститор" в компанията Jawbone, която фалира през 2017 г., като е загубил цялата си инвестиция от 10 млн. долара. В напрегната кореспонденция от 2018 г. той обвинява основателя ѝ, че носи отговорност.

Имейлите разкриват и притеснения около репутационния риск от работа с осъден за сексуални престъпления. Криптоинвеститорът Джеръми Рубин пише през 2016 г.: "Някои хора не обичат да се асоциират с определени лица... Твоето име има ли добра репутация в CFTC", а по-късно изразява тревога, че потенциални партньори може да се "уплашат", ако проверят името на Епстийн.

Въпреки достъпа си до елита на технологичния сектор, Епстийн често се отказва от сделки, които впоследствие се оказват изключително доходоносни. През 2014 г. той пита Тийл дали да инвестира 100 млн. долара в Spotify при оценка от 5 млрд. долара. Тийл го съветва да се откаже и също го обезкуражава да инвестира в Palantir, определяйки цената като "подпазарна". Spotify излиза на борсата през 2017 г. при оценка от 27 млрд. долара, а днес Palantir достига пикови стойности от стотици милиарди долари.

Документите показват още, че Епстийн е пропуснал поне две възможности да инвестира в SpaceX и не е действал по предложение за участие в германския онлайн търговец Zalando преди листването му. Въпреки активния си интерес към нови технологии и изкуствен интелект до месеците преди ареста си през 2019 г., реалните му успехи в сектора остават ограничени.

Мнозина от технологичните милиардери или омаловажават връзките си с Епстийн, или ги отричат. Разкритията обаче повдигат въпроси защо толкова много влиятелни фигури са търсили контактите и съветите му - дълго след присъдата му от 2008 г.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.