Според Financial Times, OpenAI и известният дизайнер Джони Айв (бивш главен дизайнер на Apple) все още се опитват да решат редица технически предизвикателства, преди да представят своето загадъчно джаджа с изкуствен интелект.

Сред основните трудности са определянето на "личността" на устройството и колко често то трябва да говори. "Идеята е да имаш компютърен приятел — но не някаква странна AI приятелка", обяснява източник, запознат с проекта.

По информация на Financial Times, устройството няма екран и е приблизително с размера на смартфон. То може да бъде носено в ръка или поставяно върху повърхности като маса или бюро. Устройството ще комуникира с потребителя чрез микрофон, високоговорител и камера — или дори няколко камери, според източници от проекта. Това ще бъде първото от цяла серия AI-устройства, разработвани от Айв и Алтман, като премиерата му се очаква в края на 2026 или началото на 2027 г.

OpenAI иска устройството да бъде "достъпно, но не натрапчиво", като целта е да предложи опит, подобен на този с Apple Siri, но по-интелигентен и естествен. Компанията все още търси подходящ глас и поведение за своя изкуствен интелект, както и начин изкуственият интелект да знае кога да се включи в разговор и кога да спре.

Една от обсъжданите концепции е постоянно активен режим, при който устройството събира данни през целия ден, вместо да чака конкретна гласова команда, както при Amazon Alexa. Това означава слушане на потребителя в режим 24/7.

Според източници на FT, проектът се сблъсква и с проблеми, свързани с поверителността на "винаги слушащите" устройства, както и с ограничения в изчислителните ресурси.

"Amazon има нужната мощност за Alexa, Google — за Home, но OpenAI едва успява да осигури достатъчно ресурси за ChatGPT, камо ли за собствен AI хардуер," коментира човек, близък до Айв. "Първо трябва да решат този проблем."

