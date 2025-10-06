Какво да очакваме от "тайнствената джаджа" на OpenAI
Слушане на потребителя в режим 24/7 и съвети от "компютърния ви приятел"
Според Financial Times, OpenAI и известният дизайнер Джони Айв (бивш главен дизайнер на Apple) все още се опитват да решат редица технически предизвикателства, преди да представят своето загадъчно джаджа с изкуствен интелект.
Сред основните трудности са определянето на "личността" на устройството и колко често то трябва да говори. "Идеята е да имаш компютърен приятел — но не някаква странна AI приятелка", обяснява източник, запознат с проекта.
По информация на Financial Times, устройството няма екран и е приблизително с размера на смартфон. То може да бъде носено в ръка или поставяно върху повърхности като маса или бюро. Устройството ще комуникира с потребителя чрез микрофон, високоговорител и камера — или дори няколко камери, според източници от проекта. Това ще бъде първото от цяла серия AI-устройства, разработвани от Айв и Алтман, като премиерата му се очаква в края на 2026 или началото на 2027 г.
OpenAI иска устройството да бъде "достъпно, но не натрапчиво", като целта е да предложи опит, подобен на този с Apple Siri, но по-интелигентен и естествен. Компанията все още търси подходящ глас и поведение за своя изкуствен интелект, както и начин изкуственият интелект да знае кога да се включи в разговор и кога да спре.
Една от обсъжданите концепции е постоянно активен режим, при който устройството събира данни през целия ден, вместо да чака конкретна гласова команда, както при Amazon Alexa. Това означава слушане на потребителя в режим 24/7.
Според източници на FT, проектът се сблъсква и с проблеми, свързани с поверителността на "винаги слушащите" устройства, както и с ограничения в изчислителните ресурси.
"Amazon има нужната мощност за Alexa, Google — за Home, но OpenAI едва успява да осигури достатъчно ресурси за ChatGPT, камо ли за собствен AI хардуер," коментира човек, близък до Айв. "Първо трябва да решат този проблем."