Според Financial Times, OpenAI и известният дизайнер Джони Айв (бивш главен дизайнер на Apple) все още се опитват да решат редица технически предизвикателства, преди да представят своето загадъчно джаджа с изкуствен интелект.

Сред основните трудности са определянето на "личността" на устройството и колко често то трябва да говори. "Идеята е да имаш компютърен приятел — но не някаква странна AI приятелка", обяснява източник, запознат с проекта.

Сам Алтман пуска устройство, което "вижда всичко" от живота на потребителите
Виж още Сам Алтман пуска устройство, което "вижда всичко" от живота на потребителите

По информация на Financial Times, устройството няма екран и е приблизително с размера на смартфон. То може да бъде носено в ръка или поставяно върху повърхности като маса или бюро. Устройството ще комуникира с потребителя чрез микрофон, високоговорител и камера — или дори няколко камери, според източници от проекта. Това ще бъде първото от цяла серия AI-устройства, разработвани от Айв и Алтман, като премиерата му се очаква в края на 2026 или началото на 2027 г.

OpenAI иска устройството да бъде "достъпно, но не натрапчиво", като целта е да предложи опит, подобен на този с Apple Siri, но по-интелигентен и естествен. Компанията все още търси подходящ глас и поведение за своя изкуствен интелект, както и начин изкуственият интелект да знае кога да се включи в разговор и кога да спре.

Една от обсъжданите концепции е постоянно активен режим, при който устройството събира данни през целия ден, вместо да чака конкретна гласова команда, както при Amazon Alexa. Това означава слушане на потребителя в режим 24/7.

Според източници на FT, проектът се сблъсква и с проблеми, свързани с поверителността на "винаги слушащите" устройства, както и с ограничения в изчислителните ресурси.

"Amazon има нужната мощност за Alexa, Google — за Home, но OpenAI едва успява да осигури достатъчно ресурси за ChatGPT, камо ли за собствен AI хардуер," коментира човек, близък до Айв. "Първо трябва да решат този проблем."

ИЗБРАНО
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео) Днес
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (снимки/видео)
30133
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за него Лайф
Мартина от балет "Магаданс": Не поддържам отношения със Слави, но мога да кажа само хубави неща за н...
21476
След 3-месечна пауза: Гришо се завърна на корта с победа над френска машина за сервиси Корнер
След 3-месечна пауза: Гришо се завърна на корта с победа над френска машина за сервиси
5425
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026 Бизнес
Скок на пенсионните вноски и максималния осигурителен праг ще пълнят Бюджет 2026
9057
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество Impressio
Агнешка Холанд: Може би се нуждаем от катастрофа, за да се събудим като човечество
3844
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша URBN
Вайръл карта доказа, че Париж вече диша
1860
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година Trip
В Банско се тревожат как туристите ще плащат на Нова година
3697
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате Вкусотии
5 домашни капана за плодови мушици, които си струва да опитате
39
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември? Zodiac
Коя е единствената зодия, която ще бъде обляна в любов през ноември?
1833