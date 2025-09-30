Почти цялата европейска територия на Русия би попаднала в обсега на оръжието

Доставката на крилати ракети "Томахоук" от САЩ за Украйна изглежда все по-вероятно. Русия вече съобщи, че нейните военни проучват възможните последици от подобен развой на събитията. Защо Киев иска това оръжие и какви способности има то?

"Томахоук" е крилата ракета с голям обсег. Обикновено се изстрелва от кораби или подводници, но сухопътна модификация вече е факт. Ракетата проектирана за прецизни удари на голямо разстояние.

Обсегът ѝ е около 1 600 км, но има и по-далекобойни варианти. Когато е конвенционална, бойната глава може да съдържа 450 килограма експлозив. Ракетата лети с дозвукови скорости от около 920 км/ч. Дължината ѝ е 6,1 метра, а размахът на крилата - 2,6 метра. Профилът ѝ позволява да е трудно откриваема за противниковите ПВО системи. Ако Киев получи "Томахоук", това значително би разширило ударните му възможности.

Ракетите биха позволили удари по обекти дълбоко в руска територия — военни бази, логистични възли, летища и командни центрове, които до момента са извън обсега на украинските сили. На практика почти цялата европейска територия на Русия би попаднала в обсега на ракетите "Томахоук". Изключение са единствено най-северните части на страната около Мурманск.

В практическо отношение САЩ и техни съюзници вече са използвали "Томахоук" в множество реални операции през последните 3 десетилетия. Най-скорошният пример са американските удари по позиции на бунтовниците хуси в Йемен и по ядрените инсталации на Иран.

В тези случаи ракетите бяха изстреляни от военноморски платформи и се управляваха чрез GPS-навигация и други насочващи системи. Освен САЩ с "Томахоук" са въоръжени Нидерландия, Австралия и Великобритания.

В бюджета на Пентагона е заложена покупка на 57 ракети за 2026 г., а средната цена на единица е около 1,3 милиона долара. В момента вървят програми за модернизация и обновяване на системите за насочване и други подсистеми, което също изисква значителни инвестиции. За САЩ обаче може да е изгодно да предадат или продадат на Украйна по-стари бройки от ракетите.

Има ли Украйна алтернативи на американските "Томахоук"?

На теория Киев разполага със собствена крилата ракета, наречена "Фламинго". Тя бе представена преди около месец, но производството ѝ едва ли може да се осъществява в необходимите темпове. Украйна заявява, че вече е използвала оръжието.

Киев обаче има доказана крилата ракета, която е употребявал по удари в тила на Русия. Това е противокорабната ракета "Нептун". Счита се, че тя е базирана на съветската ракета Х-35. Обсегът на "Нептун" обаче е едва 200 километра, а бойната глава е със 150 кг експлозив.

Тази година Украйна представи и усъвършенствана версия с обсег от 1000 километра. Но "Томахоук" е по-мощна и способна ракета. Западната крилата ракета "Таурус", която също може да влезе в арсенала на Киев, има сходна по мощ бойна глава. Но тя се изстрелва от самолет и обсегът ѝ е по-малак. Ракетата "Сторм Шадоу" вече е притежание на Украйна, но отново е със сходни на "Таурус" параметри.

След всичко това може да се заключи, че добавянето на "Томахоук" в арсенала на Киев би усилило съществено бойните му способности.

Говорителят Дмитрий Песков каза, че руските военни "следят внимателно" предложенията и анализират въпроса кой би управлявал и пускал тези ракети — дали това ще е изцяло украинска операция или ще се изисква участие на американски военни при определяне на цели и изстрелване. По думите му това изисква "много задълбочен анализ".

Русия предупреждава, че даването на "Томахоук" ще увеличи риска от по-широка ескалация и би могло да задейства поредица от ответни реакции, които да доведат до пряк сблъсък между Русия и НАТО — опасност, която всички страни имат предвид при вземането на решения.

От своя страна във Вашингтон темата се обсъжда открито. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви пред "Фокс нюз", че искането на украинския президент Зеленски за "Томахоук" е на вниманието на администрацията и че президентът ще вземе окончателното решение.

Досега американската политика е била да се въздържа от доставяне на оръжия с обсег, позволяващ удари по Москва, от опасение за опасна ескалация. Но сериозните разговори за снабдяването на Киев с "Томахоук" показват, че това скоро може да се промени.

