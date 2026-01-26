Всеки може да създава функции и автоматизации чрез обикновен разговор с нея

Новата версия 26.2 на системата за управление на бизнеса ERP.net ще позволи на всеки желаещ да си създава сам автоматизации за нея като просто води разговор със софтуера. Това ще стане възможно благодарение на новия Automation Builder, който е първия по рода си vibe coding инструмент за създаване на автоматизации и приложения за ERP система. Чрез него за първи път бизнес потребителите получават инструмент, с който могат сами (бързо, лесно и без програмистки умения) да разработват автоматизации според своите специфични нужди.

Функцията вече може да бъде изпpобвана онлайн на адрес https://marketplace.erp.net/apps/automation-builder от всеки желаещ. Той може буквално да "разговаря" със системата в чат прозорец и да ѝ възлага задачи за автоматизация със същата лекота, с която общува с популярните генеративни изкуствени интелекти. Вместо сложни интерфейси, ръчно писане на код или дълги обучения, процесът се свежда до естествен диалог, в който потребителят описва какво иска да се случва в неговия бизнес процес, а Automation Builder превръща това описание в работещо приложение.

Така ERP.net премахва една от най-големите бариери пред внедряването и персонализацията на ERP системи - зависимостта от програмисти - и поставя в ръцете на бизнеса инструмент, който прави създаването на автоматизации толкова интуитивно, колкото изпращането на съобщение в чат.

"Новосъздаденият инструмент ще разшири многократно екосистемата около нашата ERP платформа ERP.net, а в перспектива има потенциала изцяло да промени начина, по който се внедрява бизнес софтуер", споделя Иван Аржентински, основател и управляващ партньор на софтуерната компания ERP.net, която е създател на системата.

Какво прави Automation Builder?

Приложението позволява на всеки потребител да опише на разговорен език каква автоматизация му е необходима. В рамките на секунди системата генерира код, базиран на JavaScript бизнес правила (User Business Rules със JavaScript scripting), който може да бъде допълнително прецизиран чрез нови инструкции. Така възможностите за персонализация са практически неограничени.

Технологията зад новия инструмент

Automation Builder може да използва различни модели изкуствен интелект. Всеки промпт се обработва върху предварително индексирана база на ERP.net модела, което осигурява висока точност и релевантност на генерирания код. Въпреки сложната архитектура, приложението работи със забележителна скорост и предоставя резултати за секунди.

Улеснено създаване и използване на готови автоматизации

Функционалностите на Automation Builder впечатляват със своята практичност и иновативност. Приложението предлага галерия с готови предложения за автоматизации, които могат да служат като вдъхновение за потребителите. А всяко генерирано бизнес правило може да бъде визуализирано като блок-схема, за да се проследи логиката му по ясен и интуитивен начин.

Етапът на развитие

на Automation Builder показва амбицията зад проекта. Oсновният му engine вече функционира стабилно и демонстрира надеждност в генерирането на бизнес правила. Това е важен сигнал, че фундаментът е положен и технологията е готова да се надгражда. Следващите стъпки в развитието включват добавяне на поддръжка за потребителски характеристики и възможност за автоматична инсталация на създадените правила - функционалности, които ще превърнат инструмента от експериментален прототип в завършен продукт, способен да промени начина, по който компаниите управляват своите ERP автоматизации.

Значение за пазара

Automation Builder е първият подобен инструмент за ERP система, който демократизира създаването на нови функции и автоматизации. Той дава възможност на всяка компания - независимо от мащаба и ресурсите - да адаптира ERP процесите си според своите уникалните изисквания. При това - без за целта да използва скъпоплатени програмисти.

"С този инструмент правим решителна крачка към бъдещето на бизнес софтуера. Автоматизациите вече не са запазена територия за програмистите, а стават достъпни за всеки потребител, който иска да оптимизира работата си", посочва още Иван Аржентински.

Самият Automation Builder може да се разгледа и изпробва тук >>>

