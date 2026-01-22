Това поставя въпроси за сигурността на тъй наречения "умен дом"

231 Снимка: Ring

Камерите за видеонаблюдение Ring на Amazon се оказаха в центъра на остри обществени спорове в САЩ. Поводът е разкритие, че устройствата могат да бъдат използвани от Американската служба за имиграция и митнически контрол (ICE), което предизвика вълна от възмущение сред правозащитници и активисти.

Ring, чиито "умни" видеозвънци с вградени камери станаха масово разпространени през последните години, обяви още през октомври, че ще интегрира устройствата си с мрежата за видеонаблюдение Flock AI. Разследване на изданието 404 Media показа, че тази мрежа е достъпна за местни и федерални правоохранителни органи, включително и за ICE.

На практика полицията, ФБР и имиграционните имат лесен достъп до вашата умна камера на Amazon, поставена на звънеца на дома ви.

Технологичните и правозащитни организации отдавна предупреждават за рисковете, свързани с Ring. Според Electronic Frontier Foundation (EFF) устройствата играят ключова роля в изграждането на най-голямата мрежа за наблюдение в историята на САЩ, често без потребителите да осъзнават пълния мащаб на споделянето на данни.

Още през 2021 г. The Verge разкри, че макар Ring да уведомява потребителите, когато полицията поиска достъп до видеозаписи, правоохранителните органи могат да изискат данните по съдебен ред дори при отказ от страна на собственика. В повече от половината случаи Amazon е предоставяла записите.

Критиките към използването на подобни технологии се засилиха и заради действията на ICE. Макар незаконното влизане в САЩ да се води административно нарушение, правозащитни организации твърдят, че операциите на службата са довели до десетки смъртни случаи и до неправомерно задържане на американски граждани.

На този фон съчетаването на частни устройства за домашна сигурност с държавни системи за наблюдение поражда сериозни въпроси за границите между сигурност, контрол и лична неприкосновеност.

Засега няма публична информация дали ICE има постоянен и директен достъп до камерите Ring. Но според експерти историята на Amazon в областта на защитата на личните данни буди сериозно недоверие. Случаят отново поставя на дневен ред въпроса докъде стига удобството на "умния дом" - и къде започва масовото наблюдение.

