"Ето една по-естествена и плавна версия на този раздел, която звучи като парламентарна реч, а не като поредица от кратки точки", заявил Бил Оливър в речта си

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Канадски депутат предизвика вълна от критики, след като по време на официална реч в парламента на провинция Ню Брънзуик прочете и указанието от чатбота с изкуствен интелект, който я е написал.

По време на речта си депутатът Бил Оливър говори за значението на общественото доверие към институцията на обществения защитник. След това обаче той заявява:

"Ето една по-естествена и плавна версия на този раздел, която звучи като парламентарна реч, а не като поредица от кратки точки"

Фразата всъщност представлява указание, каквото AI чатбот би дал при редактиране на текст. Смята се, че тя е останала в окончателния вариант на речта и депутатът я е прочел без да забележи грешката.

Случаят бързо привлече внимание в социалните мрежи, след като видеото от заседанието започна да се разпространява онлайн. Потребители на Reddit разкритикуваха поведението на Оливър и поставиха под въпрос доколко е приемливо избрани представители да разчитат на изкуствен интелект за подготовката на официални изказвания.

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"Ако няма последствия за това, значи изискваме повече от учениците в гимназията, отколкото от избраните ни представители", пише един от коментиращите.

Друг потребител отбелязва: "Ако беше адвокат, щеше да бъде санкциониран. Защо за един депутат трябва да е различно?"

Някои коментатори определят случилото се като "обезпокоително" и призовават депутатът да подаде оставка.

Подобни случаи вече са ставали и в юридическата практика. През последните години редица адвокати бяха санкционирани, след като подадоха съдебни документи, съдържащи измислени съдебни решения и цитати, генерирани от AI системи.

Само през миналия месец американски апелативен съд наложи санкции на двама адвокати заради документи с множество т.нар. AI халюцинации. Почти по същото време четирима адвокати по дело в щата Мисисипи също бяха наказани. Всички получиха глоби, а двама от тях загубиха правото да се явяват пред федералния съд за период от две години.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.